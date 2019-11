Ingresó a la casa de su ex, la golpeó y amenazó con prendérsela fuego

Una mujer clama por su vida y la de sus dos pequeños hijos. La policía recorre la vivienda y espera directivas de la Justicia de Andalgalá, que le había impuesto ya en otra oportunidad a la expareja de la denunciante restricciones de acercamiento, la que fue violada ayer a la madrugada.

Fuentes policiales informaron que el grave hecho de violencia en contexto de género se conoció ayer a la madrugada, cuando personal de la Comisaría de Saujil, departamento Pomán, recibió un llamado telefónico mediante el cual se solicitaba la presencia del móvil policial para un domicilio del lugar.

Al llegar la patrulla, los efectivos se entrevistaron con una mujer, quien en una crisis de nervios les comentó que había sido golpeada por su expareja.

La mujer le dijo a los uniformados que encontrándose durmiendo en su domicilio junto a sus dos pequeños hijos, su acusado, quien es padre de los niños y su expareja, ingresó sin su autorización a su domicilio y la sorprendió en el dormitorio.

El sujeto, siempre de acuerdo al relato de la denunciante, la despertó golpeándola en distintas partes del cuerpo. El incidente despertó a los niños que dormían en la habitación contigua, por lo que el agresor se fue, no sin antes amenazarla de muerte.

De acuerdo a los dichos de la mujer, el sujeto le habría manifestado que volvería a la casa y la prendería fuego con ella y sus hijos adentro y luego él se quitaría la vida.

Ante el temor y la gravedad de las amenazas, la mujer llamó a la policía y clamó por su seguridad y la de sus hijos. Luego de tomarle declaración, los efectivos informaron de inmediato a la fiscalía de Andalgalá, con jurisdicción en Saujil, desde donde se impartieron las directivas a seguir.

Si bien no trascendieron las medidas, se supo que a pesar de haber quebrantado la medida judicial impuesta ya por la fiscal de prohibición de acercamiento a su ex por un hecho de violencia anterior denunciado por la víctima, la Justicia no habría aún ordenado el arresto del violento.

Detenido

Por otro lado, a las 15:15 de ayer, personal de la Comisaría Segunda arrestó en la intersección de las calles Dermidio Narváez y Pedro Cano a un hombre de 38 años. El sujeto había agredido físicamente a su expareja, una mujer de 49 años, para luego amenazarla de muerte y darse a la fuga, siendo demorado por su hijo, un joven de 24 años, hasta la llegada de la policía.