Una joven mujer, madre de 7 hijos, se encadenó reclamando una vivienda al IPV

María Garay, una joven madre de 7 hijos, vive de una pensión que le permite subsistir con su familia. El reclamo se originó por la difícil situación por la que atraviesa.

En este sentido, expresó que “estoy viviendo de prestado en una pieza con mis hijos. Estoy cansada de esperar sin que nadie me dé respuesta”.

A su vez, comentó que “yo vengo haciendo las actualizaciones que piden, puedo pagar la casa. Es increíble que hace 15 años que vengo peleando con todos los papeles en regla. Tengo garante para la vivienda. No pido que me den nada, yo la voy a pagar a la casa”.

Dentro de su situación particular, Garay comentó que dos de sus niños cuentan con problemas médicos, “en este momento, los chicos están perdiendo la escuela porque no tengo dónde estar”.

También expresó que viene reclamando hace varios días en el IPV. “Esta medida tengo que tomar para que me den o me ayuden. El domingo salió un listado de casas para solteros. Dicen que no hay y la mayoría de las casas que han entregado están abandonadas”, señaló.

Por otro lado y en medio de la situación en la que se encuentra, la mujer denunció que “estando encadenada, se acercaron de la minoridad y la familia y cuestionaron por qué había venido con mis hijos a reclamar. Porque no se preocupan por que se cumplan sus derechos, que los niños puedan tener una casa digna donde vivir”.