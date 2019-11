Denett se reunió con la plana mayor de la Policía

En la mañana de hoy, el jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Orlando Quevedo, junto al subjefe Crio. Gral. Carlos Kunz, recibieron en la Sala de Situación al Secretario de Seguridad Democrática, Dr. Marcos Denett.

En la oportunidad, las autoridades realizaron un balance de todas las actividades programadas para el corriente año, y aunaron criterios estratégicos para aplicar en aquellas que aún faltan cumplimentar.

El titular de la cartera de Seguridad agradeció a los Oficiales Superiores el acompañamiento y apoyo constante a la gestión, que sin el aporte de cada uno de ellos no hubiera sido posible lograr los objetivos propuestos, y los instó a seguir redoblando esfuerzos por el bien de toda la comunidad catamarqueña.

Finalmente, el Dr. Denett hizo entrega al jefe de Policía de una copia del Decreto firmado por la gobernadora de la provincia, Dra. Lucía Corpacci, quien en acuerdo de ministros resolvió modificar a partir del 1 de octubre del 2019, el adicional cargo de Conducción Superior implementado por el Artículo 5º del Decreto Acuerdo Nº 27/2.018, sus complementarios y modificatorios.

Quedará redactado de la siguiente manera:

Para el escalafón Seguridad, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario, a partir de la vigencia del presente Decreto, que el “Adicional por Cargo de Conducción Superior” establecido por Decreto Acuerdo Nº 562/11 – Anexo I y II y modificado por Decreto Acuerdo Nº 852/15 – Anexo I y II, será percibido con carácter Remunerativo no Bonificable por los Oficiales Superiores del Cuerpo de Seguridad en la Jerarquía de Comisario General, aplicando sobre el haber mensual del grado de revista, el porcentual de 100% para Comisario General – Jefe de Policía y Prefecto General Director del servicio Penitenciario Provincial; 95% para Comisario General – Sub Jefe de Policía y Prefecto General Sub Director del Servicio Penitenciario Provincial; 90% para Comisario General - Inspector General de Policía y Nivel Equivalente del Servicio Penitenciario Provincial; 85% para Comisarios Generales, Prefectos Generales, y ampliar el “Adicional por Cargo de Conducción Superior del Personal Subalterno”, que será percibido con carácter remunerativo no bonificable en 85% para los Suboficiales Mayores tanto de la Policía de la Provincia como los del Servicio Penitenciario Provincial, aplicado sobre el haber mensual del grado de revista.