OSEP: Jalil habló de una reforma en la obra social y descartó la privatización

El actual intendente de la Capital y gobernador electo, Raúl Jalil, dijo que el próximo ministerio de Salud, que estará a cargo de Claudia Paladino, “va a tener una relación muy cercana con la obra social” y aseguró que hasta el momento no definieron a la persona que tome la posta de Julio Cabur como director de la Obra Social de los Empleados Públicos.

“Yo no he tenido una reunión con Carbur, pero le he pedido a Claudia Paladino que ella la tenga. Todavía no hemos definido quien va a ser la persona de confianza que vaya a la obra social”, dijo el referente del Frente de Todos, a la vez que anticipó que "he hablado con los colegios médicos de empezar a trabajar en la reforma de la ley de la obra social, en la cual hay que incluir a los afiliados y ver cuáles serán los próximos prestadores”.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Jalil descartó la privatización de OSEP y puso como ejemplo su gestión en la Municipalidad de la Capital: "Yo en el municipio no privaticé, al contrario, hoy la recolección de residuos lo hacen los empleados municipales”.

“La ley de la obra social depende del ministerio de Salud y ahora, le pedí a Claudia (Paladino) que tenga una participación más activa en la decisiones de la obra social”, remarcó.