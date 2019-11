Ni cartel ni whatsapp, el original pedido de casamiento de una mujer que es viral

La propuesta además de original fue llamativa. Carla Charvey y Alejandro Almará hace seis años que están juntos. En ese tiempo formaron una gran familia: tienen dos has, nueve gatos y algunos más que serán dados en adopción y un perro. Pero para ella faltaba algo, el anillo y el vestido blanco. Como Alejandro no se lo proponía, fue ella quien, empoderada, se animó a hacerle la pregunta: "Doctor: puedo dejar de ser aleatoria en su vida ¿Querría casarse conmigo?" escribió en el pavimento frente al lugar donde trabaja él. Alejandro podría haber leído la pregunta desde la ventana ya que lo vieron sus compañeros y todos los vecinos de Paraná pero el protagonista explicó: "Soy muy despistado, cuando camino voy pensando en muchas cosas sin prestar atención al entorno y una compañera de trabajo me hizo bajar para que lo viera porque no lo había visto". Su historia, y la pregunta que quedará ahí hasta que la lluvia y la erosión la borren, se volvió viral.

"Por cosas que pasan en las parejas, en determinados momentos del mes, del año, cuando uno ya está cansado y pasan cosas, se va de boca con lo que dice, y a esa palabra ("aleatoriedad") yo la use para definir cómo era nuestra relación y cómo se había dado. Aleatoriedad es una palabra que los abogados utilizamos con bastante frecuencia", explicó Almará en diálogo con ElOnce.

"Nos conocimos en un operativo de castración en una villa, todo surgió gracias al amor y el cuidado hacia los animales", detalló Alejandro quien aceptó la propuesta de su futura esposa, Carla. Además agregó: "Ayer me mintió, me do que tenía que comprar una lata de pintura para una jaula, se fue y volvió tarde", comentó él. "Es el empoderamiento de la mujer que no espera, que toma la iniciativa, eso fue lo que me enamoró de ella porque va para adelante, no se calla la boca, se pelea con quien tiene que pelearse por las cosas justas", argumentó. "Una persona razonable no podría decir que no a semejante propuesta", concluyó.