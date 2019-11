Fernández no apurará la renegociación de deuda

El presidente electo Alberto Fernández dijo que no apurará el proceso de renegociación de deuda para asegurarse de obtener un buen acuerdo para el país. “Tampoco es cuestión de salir corriendo para firmar cualquier cosa y que después terminemos arrepintiéndonos”, dijo en una entrevista con Página/12 publicada el domingo. “No hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los argentinos”. "Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre", dijo Fernández. "Si digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar. Todo lo que hagamos tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre. Después hay otras urgencias, de otro tipo: la deuda, la Justicia, la educación. Devolver la ciencia y la tecnología al lugar que corresponde". Fernández dijo que escucha a Guillermo Nielsen, el negociador de la deuda de Argentina en 2005, sobre la deuda, pero que va a tomar las decisiones él mismo. Nielsen estará “muy cerca” de Fernández, pero no quiso dar detalles sobre el papel que tendrá: "Lo escucho mucho pero estas cosas la decido yo. Creo que él está preocupado, yo también estoy preocupado por resolver esto", dijo en la entrevista. Los inversores temen que Fernández, que fue elegido por una ola de descontento popular con la austeridad fiscal, no tenga una estrategia clara para salvar al país de la ruina financiera, y que su liderazgo resulte en un incumplimiento de la deuda. Fernández, por su parte, dice que las industrias petrolera, minera y agrícola deberían hacer un mayor esfuerzo en impuestos, y advirtió sobre las tendencias oligopolísticas en algunos sectores como la cerveza y la leche. “En el sector lácteo, casi el 100% está en manos de dos. En el sector cervecero, todo está en manos de tres operadores”, manifestó el mandatario electo, quien dijo que tras asumir el gobierno el próximo 10 de diciembre enviará un paquete de proyectos de ley al Congreso el próximo mes. Previamente había dicho que revisaría los planes de gastos del Gobierno para 2020 y sugirió que el borrador del presupuesto de su predecesor tenía fallos, sin proporcionar detalles. (Fuente www.perfil.com).