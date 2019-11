Corpacci dijo que será la primera persona en salir a defender el gobierno de Raúl Jalil

En lo que fue su última celebración del “Día de la Militancia” como gobernadora, Lucía Corpacci advirtió a la dirigencia que se debe estar atentos para defender el gobierno de su sucesor, Raúl Jalil, porque le tocará gestionar en un cotexto económico del país muy desfavorable. Además, dijo que como diputada nacional estará más en Catamarca que en Buenos Aires y le dedicará más tiempo a su función como presidenta del Partido Justicialista.

El sábado por la noche, Corpacci encabezó el agasajo para militantes del PJ, en el que también hicieron uso de la palabra Raúl Jalil y el vicegobernador electo, Rubén Dusso, entre otros dirigentes del peronismo provincial.

En su discurso, la gobernadora agradeció y reconoció a la dirigencia por el trabajo realizado durante los ocho años de su gestión, que finalizará en menos de un mes. En particular, reconoció “a las mujeres que cada vez más se van empoderando, ganando espacio y militando cada vez con más visibilidad”.

A su vez, volvió a defender su decisión de no ir por un nuevo mandato y dejar ese lugar para el intendente capitalino, Raúl Jalil. “La decisión que tomé, que fue la mejor decisión, la tomé para que todos estemos felices, para que Catamarca siga siendo feliz y para que pueda seguir gobernando el peronismo con una persona que va a llevar la provincia adelante en otra época, en otro contexto”.

En ese marco, hizo mención a su nueva función como diputada nacional y anticipó: “Yo no me voy, yo voy y vuelvo todas las semanas, no pienso quedarme a vivir en Buenos Aires. Pero además, van a tener que soportarme en el partido. Porque seguramente ahora que voy a tener más tiempo, voy a estar en el partido trabajando fuertemente para sostener, como debe hacer el partido, a su candidato a gobernador que es Raúl Jalil. Que a nadie se le ocurra que no voy a ser yo la primera en salir a defenderlo a Raúl. Yo estoy segura que va a hacer la mejor de las gestiones”.

En ese marco, advirtió a la militancia que deben estar atentos para defender la gestión de Jalil porque le tocará gobernar en un contexto económico desfavorable por la crisis en la que está sumergido el país. “Es cierto que la provincia está ordenada y que las cosas están mejor que antes, pero también quiero que todos tengan en claro que el contexto económico va a ser muy complejo y que muchos van a aprovechar ese contexto económico para empezar a criticar. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros defender el gobierno y apoyar a nuestro gobernador porque para eso lo votamos, para sostenerlo, para que nos represente, y lo va a hacer de la mejor manera posible”, añadió.

Superar diferencias

En otra parte de su discurso, también hizo referencia a la necesidad de que el peronismo trabaje unido y superar las diferencias que puede haber dentro del sector en pos del bien común. En ese contexto, recordó que en algún momento de su gestión hubo legisladores con los que “tuvimos desencuentros y hoy nos encontramos porque tuvimos la clara visión de que el peronismo cuando va unido crece y cuando se divide es cuando empiezan los fracasos”.

No a las agresiones

Dirigiénsose fundamentalmente a los jóvenes militantes, la mandataria les remarcó que “no es bueno denostar al otro, no crean que por agredir, que por agraviar, por denunciar, por maltratar en lo personal a alguien ganan algo, siempre se pierde”.

En esa línea, sostuvo que “nuestro espacio político dio un gran paso superador. Siempre que nos atacaban nuestra conducta fue trabajar el doble y por eso hoy estamos sentados donde estamos”.