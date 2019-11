Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto

El presidente electo, Alberto Fernández, volvió a hacer pública su posición a favor de la legalización del aborto y adelantó que una de sus primeras iniciativas será enviar un proyecto para que se debata en el Congreso.

“Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, afirmó durante una entrevista este domingo al diario Página 12.

“Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos”, aseguró al respecto el líder del Frente de Todos.

El próximo jefe de Estado planteó además que el tema se debe tratar de otro modo. No se puede convertir en un elemento de disputa entre nosotros. “Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”, señaló.

Fernández ya había manifestado su posición con respecto a este tema durante la presentación del libro de Ana Correa titulado “Somos Belén”, que repasa la historia de una joven tucumana que fue presa luego de haber tenido un aborto espontáneo. “Cuando uno ve esas cosas por qué hay que corregirlas”, añadió.

En reiteradas ocasiones, el dirigente peronista respaldó la iniciativa para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo asegurando que se trata de “una cuestión de salud pública”.