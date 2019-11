El Gobierno inauguró nuevas instalaciones de la fábrica metalúrgica “Cat Estructuras Metálicas”

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, inauguró, este viernes, las instalaciones de la fábrica metalúrgica “Cat Estructuras Metálicas”, en el Área Industrial del Pantanillo, que se dedica a la producción de estructuras metálicas, tinglados y naves industriales.

Estuvieron presente el intendente de la Capital y gobernador electo, Raúl Jalil; ministro de Producción, Daniel Zelarayán; de Obras Públicas, Rubén Dusso; el subsecretario de Industria, Lisandro Álvarez; el propietario de Cat Estructuras Metálicas, Adrián Hugo Murano; el presidente de la Unión Industrial, Carlos Muia; la senadora nacional, Inés Blas; entre otros.

La firma se instaló hace más de un año en nuestra provincia para la provisión de estructuras, tinglados, naves industriales desde Catamarca hacia a las provincias de Córdoba, La Rioja y Salta. “Ahora hemos lanzado productos con paneles volcánicos extraídos en Catamarca. Es un orgullo para los catamarqueños que desde acá, con la ayuda de la gobernadora, se hiciera posible esto”, contó el empresario.

Agregó que la proyección es ampliar la planta de paneles volcánicos para la construcción de edificios. “Somos los pioneros en desarrollar un producto volcánico térmico y acústico, muy solicitado en países como Dubai”, explicó Murano.

Con el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Producción, abrió su planta en el Área Industrial El Pantanillo. Se trata de una nave de dos mil metros cuadrados más oficinas administrativas. Cuenta con maquinarias de primera tecnología para el cortado y plegado donde desarrollan sus tareas 40 operarios catamarqueños que fueron capacitados para el desarrollo de sus actividades.

Para llevar adelante este importante emprendimiento, el Gobierno de la Provincia acompañó en todo el proceso a través de exenciones impositivas provinciales y el Programas de Promoción de Empleo. Además, a través de la Subsecretaria de la Industria se le otorgó el crédito Producir para culminar con las obras en el Parque Industrial.

“En medio de situaciones difíciles con cierres de empresas, despidos de trabajadores es una enorme alegría despedirme hoy inaugurando esta planta, que cuando empezaron a mí no me convencía que la iban a hacer. Pero la verdad es que el ministro Zelarayán y el subsecretario de Industria me insistieron y hoy veo que es una realidad con catamarqueños que trabajan en esta planta”, afirmo Corpacci.

La mandataria también agradeció y felicitó al empresario de apostar por Catamarca no sólo con la fábrica metalúrgica sino con una importante inversión en el rubro turístico. “La ciudad Capital casi duplicó la permanencia de turistas y, por eso que la parte privada comience a invertir en turismo es excelente. Eso habla de que hay gente que cree que en Catamarca se puede desarrollar el turismo”, dijo.

La mandataria sostuvo que la provincia tiene tres ejes de desarrollo: turismo, agroindustria y minería. “La intersindical está percibiendo lo que se puede hacer con el desarrollo minero, que debe ser sustentable con respecto al medioambiente, las comunidades y con mano de obra local. Todo eso es posible porque así se hace en otros lugares del mundo y no hay motivos para que no lo sea en Catamarca. En verdad, como otros tienen la Pampa Húmeda nosotros tenemos una cordillera y otra cosa no vamos a sacar de ahí. Y así como Chile pudo desarrollar la minería, nosotros también podemos”, enfatizó.

Finalmente, la gobernadora Lucía Corpacci subrayó que “después de tanto tiempo de lamentarme, de acompañar a muchos trabajadores que fueron despedidos, quiero agradecer a todos los empresarios que están y siguen apostando en Catamarca y otros que la eligieron para venir a invertir en un contexto difícil”.