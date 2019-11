Mañana indagarán al sujeto que atacó a su ex pareja y a sus ex suegros

Mientras que Roxana Melo se recupera favorablemente en el hospital San Juan Bautista de las graves lesiones que sufrió con una barreta de hierro a manos de su ex pareja José Leiva, el fiscal Carlos Moreno Vázquez resolvió tomar declaración de imputado al detenido.

LA UNION pudo saber de voceros cercanos al expediente que durante la jornada de hoy la joven Roxana tuvo una leve mejoría por lo que los médicos que la asisten permitieron a los investigadores poder tomarle declaración. La medida se cumplió en el centro de salud donde personal de la unidad judicial N° 9, por disposición del fiscal Moreno Vázquez, le tomó declaración.

Según trascendió, la joven habría comentado que estuvo viviendo junto al acusado pero se volvió a vivir con sus padres. Ahora bien, horas antes del gravísimo hecho de sangre, la víctima recordó que mantuvo una conversación telefónica con su ex donde discutieron. Asimismo, Roxana indicó que al momento de hablar con Leiva notó que estaba alcoholizado. Tras la discusión, Leiva fue a la casa de Melo y con una barreta de hierro abrió la puerta y sorprendió a su ex a la que atacó ferozmente y luego golpeó a sus ex suegros quienes intentaron ayudar a la mujer.

Por otra parte, las mismas fuentes indicaron que no habría denuncias previas de Roxana en contra de Leiva por hechos de violencia.

Indagatoria

En cuanto a Leiva, fuentes judiciales indicaron que el fiscal dispuso que el agresor pasara a calidad de detenido y en la jornada de mañana sábado será indagado en la fiscalía de calle Junín al 600.

El hecho sucedió ayer a la tarde noche en la vivienda 16 del barrio San Antonio Sur, donde Roxana vive junto a sus padres Eduardo y Pilar, de 68 y 64 años. Leiva llegó y los atacó salvajemente con una barreta de hierro, principalmente en la cabeza.