“Pocas provincias gestionaron como Catamarca obras y política de inclusión”

La gobernadora y diputada nacional electa, Lucía Corpacci, visitó ayer el departamento Belén, donde inauguró las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 84 y la ampliación del JIN N° 5 del Barrio Artaza. En la ciudad de Londres, encabezó el acto de entrega de 30 viviendas del IPV.

Las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 84, ubicada en el barrio Artaza, fueron realizadas por la empresa MAF Construcciones S.R.L., con un gasto de $11.084.333,43.

Los trabajos de ampliación consistieron en un hall de ingreso, SUM, cocina, centro de recursos pedagógicos, sala de informática, 3 aulas comunes nuevas, sanitarios para varones y mujeres y baño para discapacitados. También se realizó la remodelación en el JIN N° 5.

En la oportunidad, Corpacci destacó la gestión en materia educativa y resaltó las políticas de inclusión llevadas adelante durante su gestión. “Ir terminando mi gestión y tras las elecciones seguir inaugurando escuelas, es muy importante y grato. Ahora, esta inauguración no se habría logrado si no fuera que hubo un gran equipo de gente trabajando” expresó.

“Pocas provincias gestionaron como Catamarca en estos 8 años. Y fue en esos primeros 4 años cuando hicimos más escuelas. 140 en total y 100 en esos 4 años. Pero las 40 restantes, en los siguientes 4 años porque la política económica nacional cambió totalmente. La mirada fue distinta. Y no fue porque no gestionamos, porque no solo pasó en Catamarca, pasó en todos lados. La economía se fue derrumbando y la prioridad fue otra” señaló Corpacci.

También resaltó las políticas de inclusión llevadas adelante durante su gestión de gobierno en el ámbito educativo. “Con humildad, diré que nuestro gobierno se preocupó como ninguno en la Educación porque ninguna provincia paga el boleto escolar como Catamarca. Aún con dificultades. Nos hemos preocupado por construir 36 escuelas rurales, para los chicos que no podían ir al secundario. Teníamos niños que hacían kilómetros a lomo de burro para ir a la escuela. Nos hicimos por eso cargo del Boleto Estudiantil. Entregamos kits para todas las escuelas de nuestra provincia, creamos la residencia universitaria, becas para los chicos de bajos recursos. Estamos seguros que invertir en Educación es la única forma de que más libres sean nuestros jóvenes, y con oportunidades” subrayó la gobernadora.