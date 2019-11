Escuelas de Santa María fueron distinguidas en el Senado

En la sesión de hoy la Cámara de Senadores de la Provincia, entregó diploma testimonial a las dos escuelas de Santa María, y a otras Instituciones que recientemente fueron premiadas en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2019 del Ministerio de Educación de la Nación, que se realizó en el Predio Tecnópolis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la oportunidad el Senador Raúl Chico acompañado de sus pares hizo la entrega de distinción provincial al profesor Luis Eduardo Ramos encargado del proyecto “Alimentación Equilibrada: Un desafío en Zonas Serranas" que presentó la Escuela Secundaria N°11 "Abel Acosta” en la Feria Nacional de Ciencias.

También recibió la distinción por el proyecto educativo "A la Gorra" la profesora Roxana Delgado en representación de los alumnos de la Escuela Secundaria N°31 General Belgrano de Santa María. Instituciones de Capital, Antofagasta de la Sierra y el Instituto de Educación Superior de Capayán también fueron homenajeados.

“Quiero agradecer a los docentes que acompañaron e incentivaron a los alumnos en sus proyectos, en forma especial, a las escuelas de Santa María. La escuela General Belgrano presentó “A la Gorra”, un novedoso proyecto cuyo objetivo es lograr un viejo anhelo de docentes, no docentes, alumnos y ex alumnos que es la construcción de un nuevo edificio escolar. Actualmente la escuela, solo cuenta con tres aulas, y con muchísimos alumnos que trabajan en distintos turnos. La iniciativa de esta comunidad educativa es digna de destacar porque de una manera novedosa porque no solo se preocuparon sino que se ocuparon de algo tan importante como la construcción del edificio escolar a través del arte”, manifestó Raúl Chico al momento de fundamentar el proyecto presentado en forma conjunta con sus pares Mario Carrizo, Héctor Fernández, Ricardo Quinteros, Jorge Moreno y Jorge Solá Jais, mediante el cual solicitaron que se otorgue un reconocimiento especial a todas las Instituciones Educativas que participaron del certamen nacional.

A su vez, el Legislador subrayó el desempeño que también tuvo la Escuela Secundaria N°11 "Abel Acosta” que presentó un proyecto vinculado a la alimentación equilibrada en la zona Serrana. “Este trabajo recibió dos premios; el primero de ellos Presidencial, y el segundo como trabajo destacado en la Feria Nacional. Quiero felicitar al profesor Luis Ramos y los alumnos que trabajaron en esta iniciativa. Es un orgullo para nosotros, y en forma especial para mí que la escuela donde estudie toda mi vida fuera destacada a nivel nacional. Felicitaciones a toda la comunidad educativa, alumnos y docentes que día a día demuestran el interés para revertir situaciones adversas en la búsqueda de la superación constante”, sostuvo.

Por su parte, la profesora Roxana Delgado comentó que el proyecto “A la Gorra” es un audiovisual que se realizó con la participación de la totalidad de los alumnos del ciclo orientado. “Una de las consignas era que participen la mayoría de los estudiantes, hicimos el video para visualizar el pedido para la construcción de un nuevo edificio escolar”, afirmó.

Y agregó: “Estamos muy contentos que el Senado nos tuvo en cuenta, estamos muy alejados y nos llena de alegría este reconocimiento. Queremos llegar también al Gobierno esta situación, nuestra institución va a cumplir 100 años y no tenemos el espacio adecuado para poder dictar clases. Es preocupante esta situación, por eso el proyecto “A la Gorra” es un disparador para solicitar a toda la sociedad que nos colabore de acuerdo a sus posibilidades. Hoy nuestro edificio es una casa de barrio, con tres aulas, un patio pequeño, una dirección, un baño para los docentes y tres baños para mujeres y tres baños para varones. Queremos seguir pasando la gorra para quienes quieran colaborarnos para construir nuestro edificio”, concluyó la docente.

Escuelas centenarias

En otro tramo de la sesión se aprobó el proyecto presentado por el senador Raúl Chico mediante el cual solicita declarar de Interés Parlamentario, Educativo y Social, el Centenario de la Escuela N° 442, de Periodo Especial, ubicada en la localidad de Agua Amarilla, departamento Santa María, que se celebrará el día 21 de noviembre de 2019 y de la Escuela Primaria Pública Provincial N° 317 "Rumi Huasi" ubicada en la localidad de Casa de Piedra, distrito de San José, departamento de Santa María, fundada el día 22 de diciembre de 1919.