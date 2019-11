Caso Kotler: acusan pérdida de material probatorio de la supuesta salida del Penal

La presidenta de FAVIATCA Alejandra Acevedo acusó la “perdida” del Libro nº2 de Salidas del Penal, que figuraba como prueba de las supuestas salidas de Elián Kotler. Acevedo comentó que, “le pedimos al Fiscal máxima seguridad, máxima reserva, que no salga para afuera la información, sólo sabíamos su secretario, el fiscal, la abogada Natalia Páez y yo, solos los cuatro sabíamos esta información”, y agregó: “ayer ya había desaparecido el libro, esto es gravísimo, es inaudito, nosotros estábamos confiando en la justicia, queríamos darle una cuota de confianza al fiscal, nos traicionan de esta manera”.

Además aseguró sospechar que esta pérdida fue a propósito. "Obviamente que es a propósito", acusó y añadió que “no es que traicionan a FAVIATCA, traicionan a toda la sociedad que está pidiendo justicia”.

También comentó, respecto a otras pruebas, que “vinimos a ver sobre el material fílmico, pero el fiscal de turno no ordena ni va a ordenar la visualización, ya que van a tomar otro tipo de medidas que no nos dicen, ¿Cuáles son esas medidas? Lo correcto sería que se visualice este video”.

“Nosotros seguiremos luchando porque es un pedido de justicia, porque no puede ser que el señor Kotler, con el imputado se quieran burlar, no vamos a permitir que se juegue con la memoria de todos nuestros seres queridos que perdieron la vida en un siniestro vial, no puede ser que la justicia se nos ría en la cara”, cuestionó angustiada Acevedo.