Caputo versus Saadi: a 35 años del primer debate televisado que hizo historia

Fue el primer debate televisivo de la historia argentina. Parecía, entonces, que otra democracia iba a ser posible. Dos posturas enfrentadas, mostrándole a la gente un diálogo público, una discusión. La posibilidad del disenso. El tema era sensible: el acuerdo por el Canal de Beagle. Un tema que seis años antes había puesto al país al borde de la guerra. Resolver el tema del Beagle fue una de las prioridades diplomáticas del gobierno de Raúl Alfonsín.

Con el decreto 2.272 de julio de 1984, Alfonsín determinó que hubiera una consulta popular para la aprobación de tratado de límites con Chile en la zona del Canal de Beagle de acuerdo al resultado de la propuesta de la mediación papal.

El peronismo no veía con buenos ojos este acuerdo. Aunque lo que más le molestaba era la popularidad de Alfonsín. Y sus referentes veían en este tema un resquicio en el que ingresar. Hablaban de entrega, de soberanía y hasta de traición. Traición a la patria. Esta acusación fue determinante para todo lo que siguió. Vicente Saadi, senador por Catamarca y jefe de la bancada opositora, acusó a Dante Caputo de traidor a la Patria. Éste le contestó que lo invitaba a debatir argumentos frente a toda la población. Inesperadamente Saadi aceptó. En ese momento sólo parecía una bravuconada mutua que no terminaría en nada. Pero Bernardo Neudstadt, principal periodista político de la televisión desde hacía años, aprovechó la ocasión. Organizó el debate de inmediato.

El debate se realizó diez días antes de la Consulta Popular. Ese fue un mecanismo ideado por Alfonsín con ingenio. Quería tener el apoyo de la población para luego, en tiempos de popularidad más baja -que inevitablemente sobrevendrían- no ser acusado de entreguista. Las tres islas del Beagle quedarían para Chile, pero Argentina lograba reconocimiento de una gran zona de Mar y se mantenía el principio del Atlántico para nuestro país y el Pacífico para Chile. La consulta no era vinculante pero un triunfo masivo de alguna de las dos posturas sería imposible de desconocer. Se votaba “Sí” o “No”. Sólo dos boletas cortas que indicaban la postura de cada uno frente al Tratado de Paz y Amistad a firmar con Chile. El Presidente se comprometió a respetar el resultado.

La noche del jueves 15 de noviembre de 1984 fue la elegida para el debate. Lo emitió Canal 13 pero cualquier emisora del país podía tomarlo sin costo. Así lo hizo también Canal 7. Dos de los cuatro canales de aire de Capital y Gran Buenos Aires lo televisaron. Duró algo menos de dos horas y tuvo un rating enorme.

El primer turno fue para el senador catamarqueño que abogaba por el “No”. Acomodó sus papeles y comenzó a leer. Nunca levantó la vista ni miró a cámara. El contenido era una mezcla de arenga nacionalista con epítetos contra el canciller. Afirmó que se trataba de la peor derrota diplomática argentina en lo que iba del siglo, que el Tratado era una verdadera acta de rendición.

Saadi se excedió en su tiempo de exposición. Sería una constante. Ni una vez respetó esa regla. Cuando le tocó el turno al canciller de abundante pelo canoso, particular bigote y voz de ultratumba su exposición fue lo opuesto. Habló siempre a cámara, se dirigía al público y fue contestando los agravios e imputaciones de Saadi. Luego desmenuzó los errores históricos en que había incurrido el catamarqueño. Su alocución fue breve y contundente; Caputo fue increíblemente articulado en su exposición. Hay erudición y soltura. Comenzó con una bella maldad: “Hemos escuchado la lectura que hizo el senador Saadi de su posición”.

En el segundo bloque llegaría lo mejor. Allí debían intercambiarse preguntas y respuestas de no más de tres minutos de duración. De nuevo empezó Saadi. Leyó algo que no era ni una pregunta ni una respuesta. Caputo aprovechó su tiempo y le preguntó a Saadi en qué parte del Tratado decía algo que había afirmado el catamarqueño. Allí comenzó un segmento surrealista. Saadi se sorprendió al recibir la pregunta pese a que era lo pautado. Le pidió al otro que la repitiera. De inmediato volvió a tomar sus papeles y luego de acusar a Caputo de no haber respondido su pregunta -que no había existido- se puso a leer otra cosa.

Luego, todo siguió igual. Sólo que Saadi tuvo tiempo para dejar dos frases que se meterían de lleno en el habla popular. Para desacreditar lo que decía Caputo, le hablaba encima, le gritaba desde su escritorio (fuera de su tiempo de exposición) que lo que decía el Canciller era “pura cháchara”. En otro momento, para acusarlo de que evadía una respuesta, le dijo que se iba "por las nubes de Úbeda”, expresión que hasta el día de hoy conserva su hermetismo (o su sinsentido).

El debate tuvo un claro ganador. No hubo equivalencias entre los contendientes. Saadi era el pasado. Más allá de los argumentos de cada uno, los gritos, el tono exasperado, el no respetar las normas, la falta de solidez fueron determinantes para instalar la posición del gobierno en la opinión pública.

La votación fue un éxito para el gobierno. Hubo más de un 73% de presentismo pese a no ser obligatoria. El “Sí” arrasó. 81,5% contra 17% y menos de 1.5 % de votos blancos y nulos. En casi todos los distritos la diferencia fue similar con tres notables excepciones. En Catamarca, tierra de Saadi, el “Sí” ganó con un 95 %. En Tierra del Fuego y en Mendoza la victoria de la propuesta afirmativa fue más ajustada: al menos un tercio de sus habitantes se opusieron.

El gobierno se adjudicó un gran triunfo. Sin embargo, todavía faltaba un paso más. El Tratado debía ser aprobado por el Congreso porque la consulta popular era no vinculante. Se sospechaba que ante la contundencia del resultado eso sería un trámite. Cuando ya en marzo de 1985 se procedió a la votación, los senadores de la oposición se pasaron más de un día presentando objeciones. Impugnaron cláusulas y acusaron a alguien del gobierno de presentar mapas adulterados y apócrifos. 48 horas después, el Senado argentino aprobaba el Tratado de Paz y Amistad con Chile que zanjaba una discusión centenaria. La votación se definió sólo por un voto de diferencia. (Fuente Infobae)