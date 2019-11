Horóscopo del día jueves 14 de noviembre de 2019

ARIES - Los niños son una fuente de inspiración y placer para ti, y te gustaría probarte ya sea contándoles una historia o escribiendo sobre ellos. Se te ocurrirán muchas ideas que desearás recordar más tarde, así que podría ser una buena idea tomar nota de ellas. La configuración astral implica muchas ideas nuevas - y la habilidad de usarlas de manera práctica.

TAURO - Hoy sentirás un fuerte deseo de aprender sobre ciertos temas y querrás buscar a personas que sepan sobre ellos para poder intercambiar ideas. Si estás involucrado/a en algún tipo de negocios, éste es el día para trabajar en ellos. La alineación astral implica habilidades de comunicación mejoradas y una gran habilidad para impresionar a los demás con tus ideas.

GÉMINIS - Hoy la nerviosidad te hará titubear. No te estreses con detalles de último momento. Toma las cosas una por una y no te preocupes por la totalidad en este momento. Tu trabajo es simplemente lograr una pequeña parte de la ecuación a la vez. En este momento algunas mujeres en tu vida son un recurso fantástico para ti, por lo tanto consigue su apoyo para que tus emociones tengas sentido. La energía celestial de hoy te ayudará para hacer posible esta conexión corazón-a-corazón.

CÁNCER - Los temas concernientes a tu familia y los valores establecidos cuando eras joven estarán cuestionados en este momento. Sentirás que es el momento de pensar más en ti mismo/a. Siéntete libre para cuestionar estas nociones tempranas y en lo qué creer. Recuerda que depende de ti el pensar en esto. No sientas como si necesitaras continuar en un camino que fuera iniciado por tus padres si ese camino no es en algo que realmente crees. El aspecto del día de hoy te ofrecerá la seguridad de pensar más independiente.

LEO - Existe un énfasis en el pensamiento analítico en este día que te pide más practicidad en la búsqueda de la verdad oculta. Tu familia posiblemente juegue un papel en las acciones y pensamientos de tu día, aunque no estén físicamente presentes. Huellas tempranas en tu cerebro relativas a tu sentido del ser saldrán a la superficie a causa de la configuración planetaria actual.

VIRGO - Las finanzas y la carrera son las palabras de moda del día, y descubrirás que la consulta con una figura de autoridad te será de gran ayuda cuando se trate de estos aspectos de tu vida. No temas decir las cosas tal cual son. De hecho, mientras más honestidad tengas, más eficientemente podrás manejar los problemas. La energía astral de hoy te ayudará a juntar los lados masculinos y femeninos de cada cuestión.

LIBRA - La configuración planetaria implica que hoy progresarás a través de alguna inversión - tiempo, talentos, recursos. Has estado trabajando muy duro, y ahora recibes los frutos. Has aprendido mucho, y ahora tu conocimiento probablemente se convierta en inspiración. Este es un gran día para comenzar nuevos proyectos, completar viejos, o para movilizar proyectos que parecían estancados.

ESCORPIÓN - Tu salud estará de maravilla, y hasta puede que decidas comenzar con un nuevo régimen de comidas para estar en óptimo estado. En el trabajo te va muy bien, y probablemente estés deseando un ascenso en el campo en el que te encuentras. Sin embargo, no caigas en la trampa de dormirte en los laureles. La energía astral en juego implica éxito, pero sin trabajo para apoyarlo, sus efectos pueden ser fugaces.

SAGITARIO - Hoy figuras de autoridad buscarán tus ideas, particularmente porque tu mente se encuentra especialmente aguda y rápida en este momento. La configuración celestial te permite específicamente dar y recibir información con rapidez, eficiencia y con beneficios para todos los que te rodean. El papeleo de trabajo se hace con rapidez y sin dificultades, y la comunicación con los que te rodean es clara y precisa. Hacia el final del día sentirás más satisfacción por tus logros.

CAPRICORNIO - Actividades grupales, quizás conectadas con transformaciones políticas o sociales, podrían ocupar mucho de tu tiempo hoy. Tus ideas son bienvenidas, ya que existe un lado práctico aparente para ti ahora que no siempre es notable. La alineación celestial te permite comunicarte bien con los demás y tener ideas eficientes. Podrías hacerte nuevos amigos. ¡Adelante!

ACUARIO - Hoy tu mente está clara, rápida y concentrada, y la comunicación con los demás se dará más que sobre ruedas. Podrías sacar a la luz un talento escondido para escribir o hablar, y encontrar la forma de convertirlo en una ventaja comercial. La configuración astral también implica que el papeleo con respecto a dinero será manejado con rapidez y eficiencia, dejándote la tarde libre para divertirte. ¡Diviértete!

PISCIS - A pesar de que siempre eres una persona práctica y con los pies en la tierra, hoy funcionarás a un nivel específicamente eficiente. Tu mente estará particularmente rápida y concentrada. La energía celestial implica que cualquier cosa que comiences hoy - trabajo, viaje, educación, etc. - funcionará muy bien, eventualmente resultando en éxito. No te sorprendas, sin embargo, si no todo da sus frutos tan rápido como esperabas. Muchas veces es mejor ir lento y seguro.