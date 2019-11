Acuerdos parciales entre la UTA y las empresas de Transporte: se deberá esperar a nuevas audiencias

Esta semana, culminó la primera etapa del proceso de conciliación obligatoria realizada entre el gremio UTA y las empresas de Transporte. Hasta el momento, dos de las empresas siguen con la misma postura y no se pudo llegar a un acuerdo. Se deberá esperar 5 días para una nueva audiencia, donde se definirán los pasos a seguir.

Guillermo Matterson, director de Transporte, explicó que desde el Estado no tienen una participación directa en este proceso, “nosotros solicitamos la conciliación obligatoria porque vimos que ya habían pasado dos paros por el mismo tema y generaba un conflicto para los usuarios. Dentro de lo que sabemos, las empresas el Nene y GM están inflexibles con el reclamo de los trabajadores y aducen que sin el aporte del Estado no avanzarán con las negociaciones. El resto de las empresas se puede decir que se está avanzando con las negociaciones”.

Si bien el funcionario aclaró que “esta es una información que tiene que ser suministrada por UTA, que entendió que nosotros - por el Estado - no tenemos responsabilidad en el conflicto, y desde el gremio viene cediendo bastante, dentro de los ofrecimientos fue que se empiece a pagar un aporte sustancial que impacte en la economía de los trabajadores. También son conscientes que pronto deberán discutir el aguinaldo, pero las empresas están cerradas en ese sentido”.

A su vez, Matterson detalló que desde el Ejecutivo se viene cumpliendo con lo previsto, no solo con los aportes y subsidios, también hubo un compromiso de colaborar con la resolución del conflicto a mediados de año con los aumentos. “Lo que los empresarios quieren es el aporte del Estado, pero el ministro de Hacienda fue muy claro. Ya se ejecutó prácticamente todo el presupuesto. Cuando pudimos, les colaboramos, ahora no se puede. Si no hacemos un aporte, dicen que pedirán recomposición en las tarifas, pero eso ya está, tenemos un aumento reciente. La verdad, que no hay forma de que desde el Estado podamos resolver este problema”.

A su vez, el funcionario expresó que “parece que los empresarios no se dan cuenta que con cada paro los principales afectados son ellos. Con lo que ganarían en una jornada de paro, podrían pagar lo que se está reclamando. No se entiende muy bien cuál es la lógica que están utilizando”, detalló.