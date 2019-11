Crean Dirección de Enfermedades no Transmisibles

El ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, recibió hoy el Decreto de creación de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles y el nombramiento de la Dra. Silvia Bustos como su directora. La creación y puesta en funcionamiento de esta dirección “es un gran logro por el que se viene luchando y trabajando desde hace mucho tiempo. Es una gran cosa que esta gestión haya podido visualizar la importancia de que en el Ministerio de Salud exista una Dirección de Enfermedades no Transmisibles”, expresó Bustos. La amante Directora explicó que las enfermedades no transmisibles incluyen todas aquellas que están relacionadas a los malos hábitos que tenemos en la actualidad tales como el sedentarismo, la falta de actividad física, la mala alimentación, el tabaquismo. Estos malos hábitos llevan a las personas a padecer ciertos padecimientos como "la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales crónicas, riesgo cardiovascular alto que nos predispone a padecer algún evento cardiovascular como los infartos agudos del miocardio, o los accidentes cerebro vasculares. Dentro de las enfermedades no transmisibles también están incluidas las lesiones, ya sea por accidentes viales, como las autoinfringidas. El Programa Nacional en realidad es una dirección nacional que tiene apoyo en lo que es el proyecto Proteger, que ayuda a financiar el abordaje de todas las enfermedades no transmisibles, que a nivel provincial está a cargo la Lic. Silvyna Castellanos, que ya venimos trabajando hace muchos años en conjunto”, contó la amante Directora. Por su parte, Figueroa Castellanos recordó que “me llamaba mucho la atención, cuando llegué al Ministerio, que no había dirección de enfermedades crónicas, que son de las primeras causas de muerte, y de discapacidad. Es por eso que desde el primer día pensamos y planificamos cómo se iba a abordar este tema. Hoy es una realidad y estamos muy contentos, son muchísimos los catamarqueños que se verán contenidos por el trabajo que se continuará desde esta dirección”. Día Mundial de la Diabetes Con respecto al Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar cada año el día 14 de noviembre, la Dra. Silvia Bustos explicó que “desde estos programas estamos trabajando primero con el empadronamiento de todos los pacientes tengan o no obra social y que reciben asistencia en los Centros de Atención Primaria. Este empadronamiento nos permite ver si los pacientes cumplen con el tratamiento periódico, sus laboratorios, poder chequear si se han ausentado para poder, mediante los agentes sanitarios o los equipos de salud familiar y comunitaria, buscarlos en terreno y hacer la captación para que continúen sus controles”. Bajo el lema “La familia y Diabetes”, se apunta a que el abordaje de la enfermedad sea a nivel del entorno familiar. Todas aquellas personas que sospechen que puedan padecer la enfermedad, tengan síntomas como excesiva ingesta de líquidos, micción incrementada, pérdida de peso inexplicable, y aquellas personas que tienen antecedentes familiares, deben concurrir a un control. "Y los que no tienen antecedentes, pero si una vida sedentaria, un incremento de peso, o sobre peso u obesidad, vayan a un control, porque con un simple análisis de sangre se puede hacer la detección y abordaje a tiempo", concluyó Bustos.