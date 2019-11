Carlos Bianchi y su esposa en un divertido video para celebrar sus 70 años

Carlos Bianchi es un entrenador legendario y todo un referente. Sus conquistas como DT, primero en Vélez Sarsfield y luego en Boca Juniors, lo posicionaron como uno de los profesionales más prestigiosos del mundo. Desde hace algunos años, el Virrey disfruta de todo lo que consiguió en su vida, ya más tranquilo y lejos de la intensidad del día a día del fútbol.

En abril Bianchi cumplió 70 años, la misma edad que su mujer, Margarita. Por eso ambos decidieron hacer un festejo impresionante, donde celebrarán los “140 años” que suman entre los dos. El cumpleaños será el 21 de diciembre. Para convocar a todos sus invitados, decidieron grabar un divertido video, que se filtró en las redes sociales.

En el video se lo puede ver a Bianchi y a Margarita cantando distintos temas de la música popular, como “Yo no quiero media novia”, “Zapato Roto”, “Será que no me amas” y “Una Cerveza”. Les cambiaron la letra para referirse a los festejos de diciembre. La actuación de ambos es muy divertida y las imágenes se viralizaron casi de inmediato. El video cuenta con subtítulos en inglés: 140 invitados llegarán desde el exterior.