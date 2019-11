Malestar por la mala atención y largas esperas en la Anses

Esperar varias horas para realizar un trámite es el destino que les toca en suerte a quienes asisten a las oficinas de la ANSES, ubicadas en la esquina de San Martin y Ayacucho. A la larga espera de este jueves, se le suma la lluvia que se registra en la ciudad.

Entre las personas que llegaron por algún trámite, y la molestia de quienes deben realizar sus gestiones allí, no sólo se refieren al tiempo de espera sino a la falta de números y la poca empatía de las autoridades para con ellos por no permitir el ingreso a las personas que no tienen con qué resguardarse del agua, que cada vez cae con más intensidad.

El problema es una constante en la sede del organismo nacional. Mientras tanto, quienes utilizan este servicio generalmente son personas humildes, jubilados y madres, que muchas oportunidades llegan tras largos viajes y deben esperar horas para ser atendidos.