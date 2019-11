Estuvo preso por un abuso que no cometió

Se trata del caso de una niña de 11 años que se había extraviado en la ciudad de Recreo y que luego fue ubicada en el domicilio del acusado, a quien se lo señaló como responsable de haberla abusado. Según el relato de los hechos, el hombre identificado como Pablo Reynoso, de 23 años, la alimentó y luego, la habría accedido sexualmente. Sin embargo, para el fiscal de la Cámara Penal N° 3, Dr. Miguel Mauvecin, no había pruebas suficientes para apuntalar la acusación. “La Fiscalía no mantuvo la acusación por la orfandad probatoria y el Ministerio Público, en esta oportunidad, decidió no mantener la acusación, atento a que no se había acreditado la existencia del hecho”, sentenció. Luego, agregó: “No había certeza y había dos declaraciones muy contradictorias y, además, la pericia psicológica no nos daba la certeza”. De esta manera, el tribunal actuó en consonancia, absolvió y le concedió la libertad, ya que se encontraba en el Servicio Penitenciario desde hace ocho meses.