Corpacci, preocupada por la crisis de América Latina

Ayer, la gobernadora Lucía Corpacci recibió su diploma en el Juzgado Federal como diputada nacional electa, cargo que asumirá el próximo mes, junto a Rubén Manzi (Juntos por el Cambio) y también a Dante López Rodríguez, quien reemplazará a Gustavo Saadi que asumirá como intendente de la Capital.

En ese marco, mantuvo un breve diálogo con la prensa, en donde sostuvo que su nueva función “seguramente, va a ser con mucho trabajo, porque todo está muy complicado. Lo que está pasando en América Latina también nos afecta a nosotros, yo lo veo con mucha preocupación, pero estaré siempre dispuesta a trabajar y a dar todo lo que uno puede dar”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “llama la atención una América Latina tan convulsionada. Me preocupa mucho lo que sucede en Bolivia y me preocupa, y nos hace ver lo que pasa en Chile, cuando los gobiernos no vuelcan los logros económicos en la gente”.