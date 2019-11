Desde Salud, iniciaron los trámites para la construcción de una prótesis de pierna derecha

El ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, junto al director provincial de Medicina Social Integral (DIPROMESI), Roque Sueldo, recibió hoy a Renzo Exequiel Salcedo, de 31 años, a fin de entregarle las órdenes de inicio de las mediciones para la construcción de una prótesis de pierna derecha.

Renzo perdió una de sus piernas luego de sufrir un siniestro vial el día 20 febrero de 2019, cuando circulaba en su motocicleta por Av. Circunvalación “Néstor Kirchner” y fue embestido por un automóvil. Como consecuencia de aquel, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde se lo atendió, permaneció internado y se lo sometió a una cirugía de amputación de miembro, en este caso, su pierna derecha.

“Excelente fue la atención en el hospital, no me puedo quejar de nada. Estuve con psicólogo también, y empecé con los trámites para la prótesis en cuanto ya me fui recuperando. Yo sabía que esto tarda, pero nunca me desesperé”, relató Salcedo.

Además, después del alta médica, comenzó con el proceso de rehabilitación, en el Centro de Rehabilitación “Dr. Mauricio Figueroa”, hasta hace 2 meses, “ahora hago los ejercicios en mi casa”, contó.

Hoy, el ministro de Salud le hizo entrega de toda la documentación necesaria para que comience con las primeras mediciones y posterior construcción de la prótesis. En ese sentido, Figueroa Castellanos expresó que “para mí es muy importante poder ver que la gente pasa la etapa más crítica, por cada paso necesario y se les da una solución definitiva. Todo este proceso de recuperación que se hace en el sector público culminará cuando él pueda caminar con su prótesis. Ahora estamos en la puntada final. Nosotros entendemos que lo más importante es poder darle a cada uno de los catamarqueños la mejor calidad de vida a largo plazo”.