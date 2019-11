FAVIATCA declaró por el caso de las salidas de Kotler

Alejandra Acevedo, presidenta de FAVIATCA, fue citada a declarar ante el fiscal Alejandro Gober, durante la mañana de este martes, tras presentar la denuncia que asegura que Elian Kotler habría salido de prisión de forma clandestina.

“La declaración consistía en que debería ampliar la denuncia o ratificar los dichos, y sobre cómo conocemos los hechos, eso fue puntualmente las preguntas que me hicieron”, informó Acevedo.

Además indicó que “tenemos conocimiento que ha salido en otras oportunidades”. También expresó que la respuesta del fiscal fue que “nunca dio permiso a que salga a Kotler, ni anteriormente ni el domingo (en cuestión)”.

Respecto al actuar de la Justicia la presidente destacó que “somos optimistas, pero la justicia está cumpliendo con su trabajo porque nosotros hicimos la denuncia, si nosotros no hubiéramos hecho la denuncia jamás se hubieran puesto a investigarlo”.

La presidenta de FAVIATCA remarcó que la información de las salidas de la gente llegó de llamados anónimos porque existe una falta de confianza en la Justicia.

"La gente está cansada de la falta de Justicia, descree de todo, la gente la llama, llamadas anónimas con datos certeros, y cómo no creer. Yo creo que le gente no va a mentir porque sí, que lo vieron a Elián Kotler manejando, que lo vieron el día de su cumpleaños festejando. Que gana la gente en mentir en cosas que no son”, se preguntó.

Paéz sobre las cámaras

Por su parte, la abogada Natalia Paez, que acompañó a la presidenta de FAVIATCA, Alejandra Acevedo, a brindar declaración, se refirió a la denuncia presentada.

“Las cámaras ya fueron secuestradas, las cámaras que dan cuenta de cómo fueron los hechos, de quién estaba manejando ese vehículo, si fue el padre de Elián Kotler”, informó Paez.

Sobre el tiempo que llevará el análisis de las cámaras expresó: “es un trabajo técnico que se tiene que llevar adelante, porque es informática del Poder Judicial que tiene que hacer las bajadas pertinentes, gravadas en un CD y después organizar un lugar para que puedan ser vistas las imágenes”.