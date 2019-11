Docentes municipales de Valle Viejo anunciaron un paro por 48 horas por falta de pago

El sindicato de docentes municipales (SIDCa) confirmó medidas de fuerza para Valle Viejo para el jueves y viernes. La medida obedece al incumplimiento de pago del mes de octubre, generando un perjuicio en la planta docente.

Según Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCa, advirtió que “desde el Municipio nos informaron que no cuentan con los fondos para cumplir con el pago a la planta docente municipal. Esta es una situación inusual y preocupante”.

A su vez, desde el gremio, advirtieron que desde un tiempo a esta parte, el cuerpo orgánico docente venía cobrando con el resto de los empleados municipales, razón por lo cual se genera la alerta, “el pago venía siendo regular. Desde hace dos años se había regularizando la situación, por eso nos parece llamativo que después de las elecciones no tengan para pagar a los docentes”.

En este sentido, Guillamondegui comentó que le solicitaron al Ejecutivo municipal que si no tendrá los fondos para pagar al cuerpo docente, que suspenda y dé por culminado el Ciclo Lectivo. “Ya le pedimos al intendente que no haga ir al personal a trabajar si no les puede pagar. Estamos en condiciones de hacer un cierre. El año ya está terminando y sería decisión del municipio que los docentes puedan presentar los informes y las notas. De esta manera, quedarían guardias mínimas con los alumnos que deban compensar y /o rendir”.

En relación a los manejos de los fondos municipales, desde el gremio comentaron que al parecer, el Municipio tuvo un sobredimensionamiento de la planta orgánica funcional, “si es cierto como dicen en el SOEM que tomaron 500 empleados, 400 con la coparticipación municipal, el Ejecutivo decidió cumplir con el pago a los empleados nuevos y quedamos afuera los docentes. Es decir, antes nos podían pagar porque se venía haciendo cierto ahorro, ahora, después de las elecciones, tomaron gente, dejando en rojo el municipio y con la deuda de los docentes”.

En relación al reclamo, “si bien el municipio puede convocar a una conciliación obligatoria, no estamos obligados a acatarla, ya que no es un reclamo salarial, sino un incumplimiento de la patronal. Es importante tener en cuenta un fallo de la corte de Justicia por el nomenclador, donde dicen que el paro es legal cuando el empleador no cumple con la prestación”.