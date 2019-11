Anses sigue tener novedades con el subsidio de $5.000 y los beneficiarios continúan a la espera de poder cobrarlo. Hoy nuevamente se manifestaron frente al organismo. Recordemos que días pasados, su titular, Fernando Capdevilla había indicado que el trámite del cobro debía ser reclamado en la Gerencia de Empleo. "Ese trámite no se hace en este organismo, no sé si ya cobraron o no, eso lo tienen que consultar en la Gerencia de Empleo", sostuvo.