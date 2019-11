Griselda Siciliani reveló que sufrió maltrato por parte de Darthés

“¿Qué le hace una mancha más al tigre?” recita el popular refrán que hace referencia a que cuando alguien tiene un cúmulo de problemas, uno más que se le sume no opaca el mal momento general que padezca. Así le está sucediendo a Juan Darthés, a quien hace pocos días se le adjudicó, por orden de la justicia nicaragüense, un pedido de captura internacional que también fue notificado la INTERPOL.

Mientras los días del actor en Brasil se vuelven cada día un poco más grises por un panorama futuro desolador, las actrices argentinas no dan tregua y continúan sacando los trapitos al sol respecto al destrato, violencia o abusos que aseguran haber recibido por parte del ex protagonista de Patito Feo, a quien la actriz Thelma Fardín denunció por abuso sexual agravado en el marco de una gira musical de la ficción en el año 2009, caso que resonó como un estruendo en los medios y en la justicia internacional. En medio de este contexto, Griselda Siciliani se animó a confesar el tipo de relación que llevaba con el actor cuando les tocaba ir a grabar esa tira.

La también bailarina interpretaba el papel de pareja de Darthés en la ficción infanto-juvenil y en diálogo con la revista Gente confesó que al acusado le molestaba su forma de trabajar y hacer humor. “Se trataba de mi primer protagónico. Tenía 28 años y venía del teatro: no era una 'chica de tele', comenzó Siciliani para explicar que no estaba acostumbrada a la pantalla chica y no fue bien recibida por el actor, quien sí poseía larga experiencia en aquel terreno.

