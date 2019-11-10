Sin luz: anuncian tres cortes de energía para la próxima semana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que entre este mañana lunes y el martes procederá a interrumpir el servicio eléctrico en diferentes puntos de la provincia. En total, serán tres cortes programados: dos el día lunes -en Capayán y La Paz-; mientras que el tercero se efectuará en la capital catamarqueña.
A continuación, los tres cortes programados la empresa estatal:
Cortes del lunes:
HORARIO: 07:00 A 12:30 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
ALIMENTACIÓN: E.T. REBAJE NUEVA CONETA
DISTRIBUIDOR/S: NUEVA CONETA 13,2kV
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA
ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE SECCIONADOR FUSIBLE XS UBICADO EN SOBRE CALLE 9 Y CALLE 3 HACIA EL SUR ESTE.
USUARIOS RESIDENCIALES:
Usuarios Residenciales ubicados en Nueva Coneta desde calle 3 hacia el Sur Este.
HORARIO: 14:00 A 19:00 HS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
ALIMENTACION: E.T. LA PAZ
DISTRIBUIDOR/S: SALIDA RECO N°1 33kV
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.
ZONA EN MT: LMT 33kV DESDE E.T. LA PAZ HASTA REBAJE LA GUARDIA Y HASTA SECCIONADOR BC UBICADO EN RUTA NACIONAL N°157 SAN ANTONIO DE LA PAZ (CAMPANITA).
USUARIOS RESIDENCIALES:
ARCOR, PARQUE INDUSTRIAL RECREO
USUARIOS RESIDENCIALES, POSTAS SANITARIAS, POLICÍA, POZOS DE AGUA, LOCALES COMERCIALES, ETC. UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE: ESQUIU, LA GUARDIA, CASA DE PIEDRA, TELARITOS, BALDE DE LA PUNTA, EL QUEMADO, EL BOSQUECILLO, ETC.
Corte del martes:
FECHA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
HORARIO: 07:00 A 12:30 HS
SOLICITADO POR: EMPRESAS: SIENA S.R.L. / IP&A / EC SAPEM
ALIMENTACION: E.T. SUR (C.D.5)
DISTRIBUIDOR/S: SANTA MARTA 13,2kV
MOTIVO: SIENA S.R.L.: CONEXIÓN DE NUEVA SETA B° LUIS FRANCO.
IP&A: CONEXIÓN NUEVA SETA A°P° CALLE JUANA DE IBARBOURU. CAMBIO DE APOYO DE MADERA POR H°A° PARA NEXO DE LMT PARA NUEVA SETA A°P°. NUEVA AV. BICENTENARIO
EC SAPEM: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA.
ZONA EN MT: LMT 13,2kV DESDE E.T. SUR HACIA EL SUR ESTE HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA MANUEL NAVARRO Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. LOS MINERALES.
USUARIOS:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS - DESTACAMENTOS POLICIALES, USUARIOS SINGULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS: Bº ALMIRANTE BROWN – Bº LUIS FRANCO – Bº SAN ANTONIO – Bº MADRE TERESA DE CALCUTA – Bº SANTA MARTA – Bº 50 VIV. SUR L.P. 38/05 – Bº 50 VIV. SUR L.P. 120/04 – B° 20 DE MARZO – B° JUAN DOMINGO PERON – B° 18 VIV SUR – B° 40 VIV SUR – B° 100 VIV SUR.