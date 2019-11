La inesperada confesión sexual de Nicole Neumann

En reiteradas oportunidades, Nicole Neumann utiliza Instagram como plataforma para compartir pensamientos, citas, o fotos dedicadas que inevitablemente suscitan rumores sobre su vida sentimental. Sin embargo, la modelo declaró que no siempre todo lo que postea en las redes tiene un destinatario, y que su vida romántica está muy lejos de ser agitada.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Agarrate Catalina, la modelo contó que está "muy ocupada" como para tener un vínculo con un hombre que no le aporte demasiado a su cotidianidad.

"Cuando uno está bien con uno mismo y está centrado, hay un montón de cosas que no permitís. Me pasó que había cosas que estaban bien aceptarlas y exigía demasiado poco, ahora estoy en exigente y si no venís con todo esto cumplido, ni vengas", expresó sin vueltas la panelista de Nosotros a la mañana, quien mantiene una áspera relación con su ex y padre de sus hijas, Fabián Cubero.

Minutos después, Neumann sorprendió con una confesión sobre su vida sexual. "Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no das lo mismo, quedáte en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama", manifestó, y añadió que en su día a día el sexo es -de momento- algo secundario.

"En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otras cosas que valoro más, otro tipo de conexiones, lo sexual no me llena, no me deja nada, tengo otra edad, tengo tres hijas, prefiero el celibato", disparó, entre risas. Finalmente, agregó que se trata de una preferencia ocasional. "Es por un tiempo", aclaró.

Los posteos en redes son precisamente los que alimentan los rumores de que Nicole no estaría tan sola como ella misma afirma. Esta semana, subió a Instagram una foto en ropa interior con una dedicatoria que desató la intriga: "Hola, bb", escribió la modelo. En octubre, también cobraron fuerza las versiones que aseveraban que Nicole estaría en pareja con Bautista Amadeo, un empresario que trabaja en la empresa del novio de Sol Pérez, Guido Mazzoni.

De todas formas, ella sigue negando estar en en una relación. "Es muy importante aprender a estar solo, pasar tiempo conmigo misma es importante porque mi tiempo es oro, quizá [en las redes] tiro mensajes al universo para que el universo provea", bromeó la modelo.