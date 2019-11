Habló la mamá de Brisa: "Que mi hermano se pudra en la cárcel"

La mamá de Brisa Méndez, la adolescente de 13 años que fue hallada enterrada este viernes en la casa de su tío, pidió que "haga justicia" y que su hermano "se pudra en la cárcel".

"No tengo palabras y pido justicia para mi hija. Ella había pedido salir para hacer compras y nunca regresó. Todo el barrio la buscaba y las cámaras de seguridad de la zona nunca la vieron salir de la zona. Pido justicia y que se pudra en la cárcel", contó hoy Vanesa Méndez, la madre de Brisa a Crónica TV.

"Es un hijo de puta. Se tiene que pudrir en la cárcel por lo que hizo con mi hija. Nos dejó totalmente destrozados a todos. El muy de mierda me mandaba mensajes al celular para que me tranquilice porque la nena iba a volver porque se fue por la culpa de su papá", agregó la mujer.

"Mi hija era hermosa. Mi Brisa era muy compañera y servicial con todos. Tenía tan solo 13 años. No entiendo por qué le arruinó la vida así. Mi hermano no tenía antecedentes de nada y no entendemos por qué hizo eso tan cruel", agregó.

La mujer contó que "mi hermano me había pedido prestada una pala para sacar las plantas de marihuana que tenía en su casa. Nunca pensé que fuera para enterrar a mi hija".

En tanto el fiscal Gonzalo Acosta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Conexos a la trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, espera para hoy el resultado de la autopsia al cuerpo de la adolescente para saber la data de muerte y si fue víctima de abuso sexual.

Brisa fue vista por última vez el pasado miércoles alrededor de las 15.30, cuando salió de su casa en dirección a las inmediaciones de la estación de trenes para realizar compras.

Ese mismo día, a las 12.08, la abuela de Brisa recibió un mensaje de la aplicación Messenger, en la que supuestamente la menor le escribió: "Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas".

De acuerdo a las fuentes, el teléfono de Brisa no tenía chip y solo podía usarlo conectado a una red WiFi, por lo que el fiscal Acosta solicitó de manera urgente, y a través del Ministerio de Seguridad, que Facebook informara la dirección IP desde donde había sido emitido ese mensaje.

Finalmente, la red social Facebook informó que el mensaje había sido transmitido desde un domicilio ubicado en la calle Iparaguirre al 700, a pocos metros de la casa de la menor buscada.

En ese lugar hay tres viviendas, de las cuales una era propiedad del tío de la adolescente y hermano de su madre, quien ya había declarado en la causa pero desviando la investigación, pero finalmente quedó detenido como autor del crimen.

Los agentes divisaron un montículo de tierra en el fondo de la vivienda, donde encontraron el cadáver enterrado a pocos centímetros de profundidad y envuelto en una sábana.