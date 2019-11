Horror: una nena de 13 años que estaba desaparecida apareció enterrada en la casa de su tío

Una nena de 13 años que se encontraba desaparecida desde el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Presidente Derqui, partido de Pilar, fue encontrada asesinada y enterrada en la casa de su tío. El hombre quedó detenido como principal sospechoso del crimen.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando los familiares de Brisa Méndez denunciaron su desaparición.

Fue su mamá Vanesa quien ante la prensa contó que ese día su hija salió de su casa cerca de las 15.30 a comprar algo a un kiosco en la calle Alfaro del barrio Monterrey, cerca de la estación de tren. No obstante, nunca volvió.

Ante dicha situación, la mujer contó que salió a buscar a la nena una hora más tarde y descubrió que nunca había llegado al negocio. Por tal motivo realizó la denuncia por averiguación de paradero en la madrugada del jueves.

“Tiene un celular pero solo cuando toma el Wifi. La última vez que estuvo en línea fue a las 20.30, eso es lo que me dijeron cuando fui a hacer la denuncia. Tuve que esperar hasta las 23 para que me tomen la denuncia”, denunció en ese entonces.

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que ese mismo día, a las 12.08, la abuela de Brisa recibió un mensaje mediante la aplicación Messenger de Facebook en el que la menor escribió: “Estoy lejos, no voy a volver, papá no me quiere, me hace cosas”.

Tras una intensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de Brisa enterrado en el patio de la casa de su tío, identificado como Matías Emanuel Mendez.

El acusado no estuvo presente al momento del procedimiento porque había salido a repartir folletos. Los agentes divisaron un montículo de tierra en el fondo de la vivienda, donde finalmente encontraron el cadáver de la nena enterrado, a pocos centímetros de profundidad y envuelto en una sábana.

El hombre, de unos 20 años, quedó detenido acusado de “homicidio calificado por el vínculo”.