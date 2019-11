Marcelo Gallardo le contestó a Riquelme con una ironía

Este viernes, en la conferencia de prensa, Marcelo Gallardo habló de varios temas y uno de ellos fue la reflexión de Juan Román Riquelme sobre él. El 10 que prepara su despedida para el 12 de diciembre dijo que el Muñeco es un genio porque armó 10 equipos en 5 años, pero opinó que en el Mundial de Clubes no compitió.

Consultado sobre los dichos, el técnico del Millo aclaró que "no comparto ni lo de genio ni que no hemos competido. Fuimos a competir y después nos toco perder". Además, tras observar que sí existen diferencias entre los grandes equipos de Sudamérica y los grandes equipos de Europa, señaló que en un mano a mano sí hay chances de competir, pero que después "te puede tocar perder contra el mejor Barcelona o contra un buen Barcelona como nos tocó a nosotros".

Luego, simpático, continuó: "Después, con relación a la otra y solo para responder, Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar el fútbol, mientras yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante". "Ponerme a analizar un comentario de Riquelme sobre si competimos o no hace un año... Creo que venimos compitiendo desde hace bastante y esto es lo bueno de este equipo, que compite hace tiempo y se sostiene. Eso es para destacar", añadió.

En esa línea, Gallardo cerró: "No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo y nosotros somos competitivos. Después nos da o no contra las potencias, pero una vez cada tanto llegás a competir contra el Barcelona, el Real Madrid, el Liverpool. Nosotros no estamos para competir con ellos. Nosotros estamos para competir acá y acá hemos sido muy competitivos".