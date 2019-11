No lo dejaron ir en pantalón corto y su decisión se viralizó

Un estudiante del Colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes, provincia de Salta, despertó la polémica, con la publicación de un video en el que se lo ve, en el patio de la escuela, en pollera durante uno de los recreos.

Las imágenes se viralizaron, primero en los medios y luego en las redes sociales. “¿Y no te dicen nada?”, repreguntó su compañera, a lo que él contestó: “Y no, si es uniforme del colegio".

El reglamento del colegio indica que los hombres deben asistir a clase con pantalón largo color gris, mientras que las mujeres deben usar pollera del mismo color. El pantalón corto, en el caso de los varones, está prohibido.

En declaraciones al diario salteño El Tribuno, una de las maestras aseguró que la decisión no generó inconvenientes. “No pasó nada, no generó problemas, no hubo manifestaciones. Ese día teníamos una jornada sobre literatura y lo vi al chico a la mañana y estaba vestido correctamente. El chico se puso una pollera de una compañera, en algún momento lo filmaron pero no pasó de eso”.

“Es una normativa de la institución, el uniforme es algo que protege a los alumnos si les sucede algo fuera del colegio. Aparte es una manera de enseñar desde jóvenes que las instituciones hay que respetarlas”, concluyó la docente.