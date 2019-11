“No podemos pagar la deuda en las condiciones que está Argentina”

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró: “No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina” y sostuvo que el presidente saliente, Mauricio Macri, dejará “5 millones de pobres”.

“El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina”, manifestó Fernández.

Lo dijo en el programa “Conversando con Correa”, que conduce el expresidente ecuatoriano para Rusia Today, durante la cual el mandatario electo insistió, no obstante, en que la Argentina, al final, siempre pagó sus deudas. “La economía se tiene que recuperar, volver a producir y volver a exportar. De ese modo, tendrá dólares para hacer frente a las obligaciones. Hoy, nada de eso ocurre. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo”, sostuvo el mandatario electo. Luego, apuntó contra el actual presidente argentino: “Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres. Un 40 % de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de su gestión”.

Fernández dijo que “no es un capricho” de él “decir lo difícil que es lo que enfrentamos”, en referencia a la deuda que tiene el país. Sin embargo, aclaró que “Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas” y que su intención es “pagar la deuda que contrajo un gobierno democrático”.