Riquelme: “No soy de ninguna lista, yo solo amo a Boca”

Boca Juniors tiene las elecciones en diciembre y la rueda de candidatos ya comienza a andar. Uno de los que se venía manejando para ocupar un posible cargo en la nueva comisión es Juan Román Riquelme. El exjugador es uno de los últimos ídolos del club y en una entrevista apaciguó las aguas, pero dejó una puerta abierta y no descartó nada.

Dijo: “Me pone contento que los que se están por postular quieran contar conmigo, pero yo no soy el caballito de batalla de ninguno, el as bajo la manga de ninguno. Hace unos meses daban por hecho que acompañaba a Beraldi. Después, a Ameal. La semana pasada se dijo otra cosa. No pasa nada. Soy sincero y digo el deseo que yo tengo. Amo a mi club y estamos en un lugar que hay que demostrar que el club está por encima de todo”.

Román hizo hincapié varias veces en que el club debe estar por encima de los nombres y llamó a la unidad: “A mí, mi viejo me dio la camiseta y me dijo ‘vos sos de Boca’. No conozco ningún club que se llama ‘Club Atlético Oposición’ o ‘CA Oficialismo’ ni ‘CA Verdadero Oficialismo’. Yo soy de Boca, somos muchos los bosteros y tenemos que demostrarlo.

Es momento de que dejen de pelearse por el poder, los egos, las diferencias, los intereses... tenemos que estar todos juntos si queremos a nuestro club de verdad. Me tienen cansado con el ‘sos oficialista, sos de la oposición’. Yo soy hincha y amo Boca”.