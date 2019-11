Hernán Lacunza: "La de 2015 y la actual son dos herencias no deseables"

En medio del traspaso de Gobierno y la crisis financiera, el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, reconoció que tanto la herencia económica de 2015 como la actual "no son deseables", aunque dijo que tienen distintos matices ya que la primera (la del kirchnerismo) "tenía mejor fachada" mientras que la última "mejores cimientos".

​Lacunza, en diálogo con Va de Vuelta (Radio Nacional), dijo que "no es que Argentina es un fórmula 1, pero es un vehículo que tiene algunos repuestos renovados".

​Reivindicó, en ese sentido, que actualmente haya tipo de cambio competitivo, un "déficit fiscal agregado en la mitad respecto a 2015", tarifas "con un alto costo político que se actualizaron por lo que no hay inflación reprimida". En este punto, dijo que los usuarios, antes, "lo pagaban igual, pero a través de los subsidios". Ironizó: "Cuando el Estado paga las tarifas no es que la pagan los suecos".

Por otra parte, el funcionario dijo que comparte con Alberto Fernández en que la renegociación de la deuda con el FMI tiene que hacer más énfasis en los plazos que en los montos dado el problema del cronograma de pagos que tiene el país.

Aunque más tarde, en diálogo con Radio con vos, señaló en referencia a dichos de Alberto F.: "No es una deuda impagable en su volumen, Argentina no tiene problema de solvencia. Hoy el país no tiene crédito y puede pagar los vencimientos en efectivo. Argentina no está en default".

Asimismo, dijo que su gestión "está a disposición" de anticipar una misión con el Fondo Monetario Internacional, antes del 10 de diciembre, pero "es una posibilidad" ya que es una decisión del Gobierno entrante. Finalmente, aseguró que la situación coyuntural "no es normal", que la deuda es el 70% del Producto y repitió que hay un problema de liquidez, no de solvencia.

Más temprano, el presidente electo Alberto Fernández advirtió que Argentina no puede "pagar la deuda en las condiciones que está", y adelantó una vez más que deberá afrontar "negociación difícil" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No es un capricho de Alberto Fernández decir lo difícil que es lo que enfrentamos. El mundo debe entender que nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina. Argentina tiene que volver a producir y exportar para hacer frente a las obligaciones", sostuvo Fernández en una entrevista con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Anoche, Alberto F. afirmaba: "Es difícil hablar de quita porque el FMI lo prohíbe; No se trata de conseguir una quita, sino de lograr que nos den la posibilidad de ponernos de pie y juntar los dólares necesarios para poder pagar".