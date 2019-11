Equipo de la dirección de Saneamiento Ambiental analiza muestras de agua de localidades de Pomán

Días atrás, profesionales del Laboratorio de Aguas y del Departamento de Saneamiento Ambiental realizaron un muestreo de agua en el Departamento Pomán.

Cabe resaltar, que tomaron muestras en las localidades de Saujil, Sijan, San Miguel, Colpes, Mutquin y Rincón. Este muestreo se hace como parte de las actividades de relevamiento y control de agua para consumo humano. En el caso particular de estas localidades se hizo en cooperación con la División de Bromatología de la Municipalidad de Saujil.

Asimismo, en esta localidad se capacitó hace poco a los operarios dependientes de la Municipalidad, y a la población en general en limpieza y desinfección de tanques y reservorios de agua, con el objetivo de garantizar la inocuidad del agua para consumo humano.

El equipo visitó las plantas de toma y tratamiento de agua para realizar muestreo de agua antes del tratamiento de potabilización y a la salida de las mismas (en la red).

Análisis en Rincón

En la localidad de Rincón en particular hubo un incremento inusual de los casos de gastroenteritis, tanto adultos como niños; y no hubo ningún evento en particular como alguna fiesta o reunión donde hubiese alimentos sospechosos de ser los causantes de producir esto.

Por esa razón, desde la dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, para llevar tranquilidad a la población, se evalúa la calidad higiénico sanitaria del agua para consumo humano.