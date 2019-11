Maradona: lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños y la pelea con Gianinna

La noche fue una sola, pero las versiones sobre lo que sucedió son, por lo menos, dos. Incluso hay distintos relatos que de algún modo coinciden, pero lo que cambia de manera considerable son los detalles.

Todo sucedió el pasado 30 de octubre, día en que Diego Maradona celebró su cumpleaños número 59. Rocío Oliva y Claudia Villafañe ya se habían peleado al contar distintas versiones e incluso la ex esposa del actual técnico de Gimnasia La Plata amenazó con “mostrar videos” sobre el estado que tenía aquella noche el ex futbolista. Mientras que para su ex pareja y actual socia -según ella aclaró sobre su vínculo- sostiene que su salud está perfecta y que no toma alcohol.

Este jueves, Jorge Rial y Marcela Tauro reconstruyeron en Intrusos, con testimonios que recolectaron, cómo fue la tarde en que comenzó todo, con la visita de Gianinna y Dalma a su padre con sus respectivos hijos, Benjamín y Roma. El conductor sostuvo que las jóvenes se encontraron con su papá “en una casa precaria para lo que uno imagina de Diego” de Bella Vista y no en el hogar en el que vive, dentro de un country de la zona.

“No lo vieron bien. Estaba ido...Y Rocío les dijo que recién se acababa de despertar de una siesta. No se quedaron mucho tiempo, justamente porque no lo vieron bien a Diego, y como estaban con sus hijos, no querían que lo vieran en ese estado. Sobre todo Benjamín, que ya entiende”, contaron en el programa sobre el hijo de Gianinna y el Kun Agüero.

También revelaron el regalo que le hicieron a Maradona. que fue interpretado de dos maneras distintas, según sus entornos: se trató de una caja con objetos personales de sus familiares (estampitas y rosarios de Doña Tota, y pertenencias de Don Diego, así como también un recuerdo de sus hijas Dalma, Gianinna y de sus nietos Benjamín y Roma).

Quienes armaron el regalo, tuvieron el objetivo de que Diego Maradona llevara consigo pertenencias de su familia y que los tuviera siempre presentes. Sin embargo, desde el entorno de Rocío Oliva, sostuvieron que las velas (que también estaban en la caja, ya que eran de Doña Tota) tenían que ver con “una macumba”.

Siempre según las versiones que les llegaron a Rial y Tauro, “Diego no estaba lúcido y decidieron irse”.

Más tarde, Gianinna dejó a Benjamín al cuidado de Claudia Villafañe y decidió regresar a ver a su padre, ya que no se había quedado conforme con la imagen que había tenido de él algunas horas antes.

“Cuando vuelve, lo encuentra a Diego en muy malas condiciones y nadie de los que estaban a su alrededor, se percata”, amplió Rial sobre el festejo de Maradona, que ya estaba en la casa del barrio en el que vive.

Entonces, surgieron dos versiones preocupantes sobre su salud. “Primero le salió un líquido por la nariz. Gianinna pregunta y el papá de Rocío le responde que es normal, que le pasa todos los días”, y eso desató una pelea entre ambos.

“Mi papá está mal”, dijo Gianinna y el padre de Rocío Oliva insistió: “Quedate tranquila que siempre le pasa eso”.

Sin embargo, otra versión indica que la discusión se elevó al punto tal que el hombre le terminó reprochando: “Vos no venís nunca y cuando venís, traes cerveza”. Esa misma fuente sostuvo que la joven llegó acompañada por Daniel Osvaldo y que ambos llevaron botellas de alcohol al festejo.

Siguiendo con el testimonio que recabó Rial, indicó que Gianinna intentó incorporar a su padre, que había vomitado. “Averigüen si no tiene un problema en la cintura por el esfuerzo que hizo en ese movimiento”, agregó.

Lo que le contaron a Tauro, en cambio, es que en realidad Diego Maradona estaba sentado comiendo y que intentó digerir “un bocado grande”. “Pasa esa situación y le responden: ‘esto suele pasar’”.

Rial, por otro lado, aseguró que tuvo acceso a uno de los videos a los que se refirió esta semana semana Claudia Villafañe, y que en dichas imágenes se ve a Maradona “sentado, dormido y todos a su alrededor bailando”.

Entonces, Tauro agregó que, según le contaron, “Jana es la más cariñosa, y fue a abrazarlo y besarlo”. La panelista agregó otra de las frases que el padre de Rocío le habría dicho a Gianinna: “Nosotros lo cuidamos todos los días. Si sabés tanto, vení vos...”.

En tanto, nuevamente se cruzaron los detalles sobre una misma información. Al ver a su padre en mal estado, Gianinna habría llamado por teléfono a Daniel Osvaldo para que la ayudara a acostar a su padre en su cuarto. “Incluso hay una foto de Diego durmiendo en la cama y ella abrazándolo”, dijo Rial.

Mientras que, desde el entorno de Oliva, sostienen que Gianinna habría llegado con Osvaldo -y no que lo habría llamado después-, con botellas de cerveza, y que incluso, después del episodio de Maradona, la joven y el ex de Jimena Barón "se habrían besado al lado de la parrilla". Además, agregaron que la seguridad del barrio privado habría echado al actual cantante de rock por actitudes imprudentes.

Lo cierto es que, a pesar de todas las versiones que surgieron sobre una misma noche, y además de los testimonios de Rocío Oliva -que estuvo presente- y de Claudia Villafañe -en defensa de su hija Gianinna-, se sumó el del propio Diego Maradona, quien grabó un video el pasado 4 de noviembre en el que habló de su salud.

“Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo. Yo les digo a todos: no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, fueron las palabras de Diego Maradona desatando una fuerte interna con su hija.