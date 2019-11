Riquelme se candidateó para las elecciones en Boca

Luego de que se lo vinculara al oficialismo de Boca, Juan Román Riquelme salió a patear el tablero y decir que no jugará para ninguno de los tres partidos políticos que se pelean por el poder antes de las elecciones del 8 de diciembre. "Yo no soy el caballito de batalla de nadie, ni tampoco soy el as bajo la manga de ninguno. Y si hay unidad, hasta pensaría en ser presidente", dijo en una entrevista con Fox Sports. El 10 pidió lista única.

El clima electoral entre los tres candidatos está muy revuelto: Christian Gribaudo (sucesor de Daniel Angelici), Jorge Ameal (presidente entre 2008 y 2011) y José Beraldi (histórico dirigente con pasado macrista) se disputan la presidencia. Riquelme dijo que no trabajaría en el club a menos que los políticos se sentaran a pensar en un futuro en el que trabajen todos en conjunto.

"Yo soy de Boca, somos muchos los bosteros. Hay que demostrar y querer lo mejor para el club. Los candidatos deberían dejarse de pelear por el poder, que dejen el ego y los intereses. A mí me tienen cansado con que soy opositor o oficialista, creo que es el momento de estar juntos. Yo siempre escucho a los candidatos y dicen que están por encima del club; ahora que lo demuestren".

Más de Riquelme

El exfutbolista sorprendió con una frase cuando le preguntaron sobre si le hubiese gustado jugar las semifinales contra el clásico rival: "No me hubiese animado a jugar este partido. Había mucha presión. Fue difícil jugar estos partidos".

Además, dijo: "Sufro mucho cuando River nos gana, no me gusta". Luego, defendió al grupo de futbolistas que salió a la cancha en la serie contra River en la Bombonera, por las semifinales de la Copa: "Estoy muy agradecido con los jugadores de Boca".

Por último, felicitó a River por estar en una nueva final, indicó que siente "una sensación rara" cuando pierde con el Millonario y lamentó que "la Libertadores es una copa que se está haciendo desear bastante".