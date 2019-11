Hay polémica entre el Rally del Oeste y el Catamarqueño

El próximo 16 y 17 de noviembre, se correrá la fecha coronación del Campeonato del Rally del Oeste en Mutquín. En la antesala del compromiso, hubo un cruce entre uno de los organizadores del Rally del Oeste y un dirigente de la Federación, que hará correr su fecha justo el mismo fin de semana que lo hace el Oeste.

Una de las comisiones organizadoras es la Asociación Deportiva Alto de Los Pumas. Su presidente, Marcelo Nieva, en diálogo con Botineros Diario, dio detalles de la fecha y disparó munición gruesa.

Luego, disparó duro porque ese fin de semana también se correrá por el Rally Catamarqueño: “La verdad que me causa risa y lástima porque hay mucha gente que intentamos hablar. Con Ahumada intentamos, tuvimos versiones cruzadas que se decía que la fecha del Rally del Oeste se suspendía. Creo que el Rally del Oeste viene haciendo las cosas con anticipación y ya tenemos un cronograma hecho desde el año pasado”.

Además, fue duro al decir: “La fecha del Catamarqueño surgió entre gallos y medianoche, tres semanas atrás. Está mal nombrado que la Federación se hace cargo. El señor Cristian Ahumada no es la Federación. La situación de la Federación es irregular desde el año 2017. Se nombró una normalizadora y el señor Cristian Ahumada nunca llamó a Asamblea.

El dirigente de la Federación Catamarqueña de Rally, Gastón Tassart, en diálogo con Botineros Diario, respondió los dichos de Nieva. “La fecha nuestra va el mismo fin de semana que corren los del Rally del Oeste. Ellos pueden haber presentado el calendario. Nosotros teníamos una fecha tentativa. Fuimos cambiando fechas y nosotros no nos fijamos en el Rally del Oeste cuando hacemos algo porque somos una Federación, aunque a ellos no les guste y crean que hacer un Rally sin Federación es lo mejor que hay, pero eso no es así”.

Siguió: “Para hacer las carreras se debe contar con un ente organizador o una Federación y nosotros la tenemos. A esta persona (Marcelo Nieva) no la conozco. Lamento que se enoje, pero hacemos cosas distintas. Ellos piensan que hacemos correr nuestra fecha el mismo día que ellos para opacarlos, pero nosotros cuidamos nuestros pilotos”.