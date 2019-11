Una joven denunció a cuatro varones de su familia por supuesto abuso sexual

Cuatro varones, todos de una misma familia, fueron denunciados el fin de semana por una joven, también integrante de dicha familia, por supuestos abusos sexuales.

El caso que se conoció ayer habría salido a la luz, después de varios años, el último sábado 2 de noviembre, cuando la denunciante se presentó en horas de la noche en la Unidad de Violencia de Género y Familiar y denunció a los familiares.

Como se trata de un delito de instancia privada, al ser consultadas las fuentes vinculadas a la investigación indicaron que tras ser informados del hecho, desde la Fiscalía en turno se activó el protocolo correspondiente y, por el momento, no hay personas demoradas, aun cuando se trabaja en la producción y recolección de pruebas que ayuden a echar luz en el caso.

Las mismas fuentes indicaron que la denunciante, hoy mayor de edad, habría manifestado a los sumariantes por parte de los acusados -de quienes no se precisó si se trata de los hermanos o los tíos de esta- habría sufrido desde niña abusos sexuales, cuando todos convivían en una misma casa, y que no habría dicho nada antes por temor a que no le creyeran, señalando que el hecho más reciente habría ocurrido horas antes de que ella se animara a denunciarlos, cuando uno de sus acusados la tomó por sorpresa encontrándose en la casa y habría intentado abusar sexualmente de ella.

Desde la fiscalía en turno se ordenó que a la joven se le practique el protocolo de abuso sexual entre otras pericias, además de que recibiera asistencia psicológica por el trauma vivido.

Denunció a su ex por extorsión

Por otro lado, una mujer denunció que desde el pasado mes de septiembre, cuando terminó la relación sentimental con su ex, con quien no tiene hijos en común, este la extorsiona con publicar unas fotos suyas en las redes sociales si no retoma la relación.

Ante el temor de que pudiera cumplir con sus amenazas, la denunciante reconoció que volvió en más de una oportunidad con su ex, pero que la convivencia se vuelve insostenible por sus constantes escenas de celos y la violencia física y verbal que sufre. Cansada de esta sitaución y por temor a que le pudiera pasar algo, es que la mujer se presentó ante la Justicia y pidió resguardo, según dejó constancia en la denuncia.

Del texto de ella se desprende que las fotografías con las que amenaza el ahora denunciado a la víctima con publicarlas en las redes sociales habrían sido tomadas cuando a ambos los unía una relación sentimental.