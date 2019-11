Arrojaron de un auto a una mujer embarazada y murió arrollada

La intersección de Ruta 21 y Carcarañá, en la localidad bonaerense de Laferrere, fue escenario de una misteriosa y brutal muerte: el domingo pasado, por la noche, una mujer fue atropellada por un camión recolector de residuos, luego de ser arrojada de un auto en movimiento. La UFI 1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Fabián Garate, investiga si se trató de algo intencional o fue un accidente.

Fuentes policiales revelaron que la víctima fue identificada como Laura Vanina Roberto, una mujer de 35 años, que atravesaba un embarazo de entre 8 y 12 semanas. De acuerdo con los primeros datos, fue arrojada desde la puerta trasera del lado del conductor de un Renault 9, color bordó. Cuando cayó al asfalto, según testigos, fue esquivada en un primer momento por dos vehículos hasta que, segundos después, el camión de recolección de basura le pasó por arriba, sin darle tiempo de nada. Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en la Ruta 21, lograron establecer las características del auto del que cayó la víctima, aunque aún no pudo ser encontrado.

La autopsia reveló que el cadáver de Laura Roberto presentó “escoriaciones de arrastre, lesiones vitales, una fractura a la altura de la nuca, sin heridas intencionales, lesiones internas, sangrado a causa del golpe” y que cayó con vida al asfalto. La causa de muerte: paro cardíaco por traumatismo encefalocraneano grave. El feto, por su parte, será enviado a la ciudad de La Plata para que se le practique un estudio de ADN. La UFI, por ahora, inició actuaciones por el delito de “homicidio culposo”.

Nicanor F. es uno de los conductores que logró esquivar el cuerpo de Laura y el primero en contar lo que vio. Según dijo en un posteo en las redes sociales, la mujer cayó de la puerta trasera del auto en movimiento y, por milímetros, evitó atropellarla. Sin embargo, detrás suyo venía el camión, que no tuvo tiempo de maniobrar y pasó por encima de la víctima. El hombre reveló, además, que el conductor del Renault 9 siguió circulando como si nada y se dio a la fuga. Cuando el personal policial llegó a la escena del hecho, no pudo saber la identidad de la mujer, ya que no tenía documentos. Horas más tarde, acudió a la sede policial la hermana de la víctima, quien al ver la noticia en los medios, se acercó y, a través de fotografías, reconoció el cadáver.