Néstor Garnica se presentará en Catamarca con “La Fiesta del Violinero”

El encuentro peñero será el próximo viernes 15 de noviembre, desde las 22, en el Complejo Goa Club, de Alto Fariñango.

“La Fiesta del Violinero es un espacio cultural que creamos no solo para proyectarnos nosotros, sino también para promover a los nuevos artistas del folclore y a amigos con los que hemos compartido escenarios a lo largo de esta carrera musical”, dice Néstor Garnica.

Por eso, la edición local de la fiesta se realizará con producción de Carafea Producciones, con cuyos integrantes Garnica mantiene una amistad de años. Contará, además, con la presencia en el escenario de Facundo Pacheco, Agustín Isasmendi, Umbral Santiagueño, Federico Miranda, Carafea como banda anfitriona y toda la magia interpretativa de Néstor Garnica.

El artista santiagueño aprovechará el encuentro con el público catamarqueño para presentar “Coplas del violinero”, su último trabajo discográfico.

“La Fiesta del Violinero” es una peña que surgió hace 15 años y, desde entonces, viene recorriendo distintas ciudades del país y consolidándose como la peña más grande del norte. “Es un proyecto que arrancó en Cosquín en 2004. Vimos la posibilidad de hacer una peña propia, y no solo nos fue muy bien, sino que además ese año obtuvimos la consagración en el festival. Allí nació como peña itinerante. La segunda la hicimos en el comedor universitario de Córdoba, después en Santiago del Estero.

También recorremos durante el año diversas ciudades del país, transformándola en la peña itinerante más grande. Y con ese espíritu, llegamos ahora a Catamarca”, anticipa Garnica.

La noche tendrá buena dosis de folklore y terminará a pura fiesta, musicalizada por DJs del medio.

También habrá comidas y bebidas en variedad, servidas en un ambiente diseñado para disfrutar en familia o con amigos.

Entradas

Las entradas anticipadas ya están en venta a $ 250 en El Ateneo Musical (Rivadavia 750), Kiosco Topdeal (Rivadavia 381) y Catamarca Barber Shop (Av. Argentina 323, Bº Parque América).

Apoyan la realización de este evento Coca Cola, Urquiza y Hotel Amerian.

Trayectoria

Néstor Garnica es uno de los músicos santiagueños más reconocidos del país. Ha recorrido distintos festivales del mundo. Integró por 10 años orquestas de Holanda y Alemania, y ha trabajado con artistas de distintos géneros musicales, desde Los Manseros Santiagueños, a Mercedes Sosa, Los Auténticos Decadentes e Ismael Serrano.

“Hoy, a mis 45 años, después de tanto vivir con mi violín, mis coplas, mis discos, me encuentro en esta nueva etapa, con una madurez musical que me ha llevado a componer temas que me comprometen violinísticamente. Cantarle al amor y a la vida es lo que me ha dado plenitud para grabar este nuevo álbum, ‘Coplas del Violinero’”, dice sobre el trabajo discográfico que estará presentando en Catamarca, con un marco peñero que promete un encuentro a pura chacarera.