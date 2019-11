Macri: “Gobernamos con honestidad y nos vamos con las manos limpias”

El presidente saliente, Mauricio Macri, dijo que durante sus 4 años de gobierno actuó “con honestidad” y “se va a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias”, después de haber conseguido “transformaciones muy importantes y trascendentes”.

Durante la reunión de gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el presidente aseguró “se va a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias” tras conseguir “transformaciones trascendentes”, como “despertar a millones de argentinos y recuperar la esperanza de que sí se puede”, y aseguró que “hay gato para rato”, al ratificar que continuará con la actividad política.

El primer mandatario exaltó también “la comunión importante de tres partidos, tres historias distintas” y que “todos han hecho su aporte valioso, su aporte importante para el futuro”, al referirse al PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.

Al momento del cierre, afirmó que continuará haciendo política: “Desde el lugar que me toque, voy a seguir y espero que con todos ustedes trabajando para lograr este país que nos merecemos. Y para todos aquellos que desde el 2003 me preguntan si me voy a retirar de la política, quiero decirles que estoy acá y que no me voy a ir a ningún lugar”, aseveró.