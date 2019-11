Educación ratificó la medida y los colegios privados y confesionales deberán acatar la resolución

Así lo hizo saber el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, al informar que desde Asuntos Jurídicos no encontraron elementos válidos para modificar la resolución del Ministerio de Educación en relación a los valores dispuestos para la cuota de inscripción para el ciclo lectivo 2020.

En este sentido, el funcionario explicó que “Catamarca es la única provincia en Argentina que paga el cien por ciento de la planta orgánica de la educación privada, a su vez es facultad exclusiva del Ministerio de definir los aranceles mensuales que se cobran. Y también, hay que tener en cuenta que hay una ley en vigencia que habla de que el subsidio debe ser del 50 por ciento y que puede llegar al cien por ciento en aquellas escuelas con población vulnerable o que están ubicadas en donde las necesidades no pueden ser atendidas por el sistema público”.

A su vez, el ministro aclaró es que “lo que nosotros hicimos este año es que los establecimientos privados puedan entender que la mayoría de los estudiantes que asisten a las escuelas de gestión privadas son hijos de familias asalariadas y que el monto de incremento de los salarios y las dificultades que tienen las familias por el proceso inflacionario que se vive, tiene que ser parte de la vida educativa, no puede haber aumentos de aranceles por encima de los propios montos que aumentan a los empleados. No podemos avalar una doble economía. Hay una sola y las dificultades son de todos”.

En el mismo sentido, se refirió a los recursos de amparo presentados por los colegios privados y advirtió que la resolución está firme, “lo que se argumentó por las partes no tiene fuerza argumental para poder abordar esto desde otro punto de vista, por ello Asuntos Jurídicos del Ministerio ya rechazó las presentaciones, que se conocerá seguramente en estos días la ratificación de lo dispuesto”.

A su vez, advirtió que “hay una escuela que hace como que acata el tope dispuesto por Educación, que es el mismo valor del arancel para el cobro de matrícula 2020, pero puso abajo una leyenda que dice primera cuota. A veces uno se indigna con estas cosas, porque lo que uno busca es aliviar esta situación y que entiendan lo que está pasando en el país, pero estas acciones, primera cuota, abre la posibilidad de que el día de mañana le exijan otra cuota o tercera o quinta. Nosotros vamos a rechazar de plano este tipo de maniobras, porque además las reservas de asiento deberían ser un acto de voluntad, de expresión de voluntad, no tiene por qué el colegio cobrar dos cuotas completas para reservar el banco para el año que viene”.

“Debemos abrir una discusión muy seria como sociedad sobre el rol que tiene el Estado como financista del cien por ciento de la gestión privada, y la cuota como respaldo de los gastos operativos, pero no pueden estar muy lógicos de una lógica económica que permita justificar por el propio Estado que a veces no tiene para atender a las propias escuelas públicas gratuitas, poniendo tanto recurso en la escuela de gestión privada que, además, en muchos casos, tiene ingresos muy importantes”, expresó Gutiérrez.

Sanciones

Desde Educación, advirtieron que si bien nunca se llegó a sancionar a los establecimientos, el Ministerio tiene potestad para hacerlo. “Los colegios deben ser racionales con las exigencias que les hacen a las familias”. A su vez, se realizará monitoreo de los cobros en los establecimientos y auditorias para analizar la situación con celeridad.

Escuela confesional

Por otro lado, el ministro se refirió a la conferencia de prensa realizada por autoridades eclesiásticas y autoridades de los colegios confesionales y dijo que “a mí me pareció triste que la Iglesia católica haga una conferencia para reclamar públicamente por más dinero a la familia catamarqueña. Me parece que si se manejase esto con mayor prudencia, podríamos trabajarlo de mejor manera. Ahora esa imagen no me gustó, sobre todo porque viniendo de quien viene, no debiera ser tema de conferencia de presa. Aparte, todo el mundo sabe en Catamarca qué es lo que paga, cuánto paga y qué es lo que se hace con los recursos”, destacó.