Julieta Prandi no pudo entrar a su propia casa por orden de su ex marido, Claudio Contardi

Julieta Prandi denunció que su ex marido, Claudio Contardi, le impidió ingresar a la casa que tienen como bien ganancial en el country Septiembre de Escobar.

La conductora se presentó allí luego de enterarse que la propiedad estaba ocupada nuevamente, sin su consentimiento. Los inquilinos anteriores la habían abandonado en agosto de este año y por la demanda de divorcio, el bien no puede ser administrado por ninguna de las partes.

Agustina Kämpfer difundió en Nosotros a la mañana un audio de Prandi contando qué sucedió en la garita del barrio cerrado. "En mi casa hay dos autos, un perro y gente que entra y sale. Hoy me presenté en el barrio con una escribana de esa jurisdicción y mi abogada para labrar un acta sobre quiénes estaban ocupando la propiedad y el barrio no me permitió el ingreso. Nos dijeron que por orden de Claudio no podían ni dejarme ingresar ni darme información de quiénes estaban ocupando mi casa", sostuvo.

El 18 de noviembre hay una nueva audiencia y vence la perimetral y la orden del juez para que los hijos de la pareja no pernocten en la casa del padre. Esa misma casa había sido alquilada por Contardi. Recibió una suma de 600 mil pesos por adelantado y "Prandi no vio un peso", contó Kämpfer.

La conductora denunció violencia psicológica, económica y manipulación de los hijos para que le digan a su madre que la novia del padre era una niñera. La restricción de no pernoctar tiene que ver con una denuncia sobre la intimidad de los nenes en la casa del papá.