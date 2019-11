Moyano: "Los periodistas que mintieron, tienen que pagar"

El jefe del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, se mostró a favor de que durante el gobierno de Alberto Fernández se evalúe el trabajo de la prensa. Tras la polémica por el aval de dirigentes del kirchnerismo a la creación de una "Conadep" del periodismo, el gremialista afirmó que "hay que revisar lo hicieron algunos periodistas y medios en estos años".

"Han hecho mucho daño. Han acusado a gente. Como no han vivido, no se dan cuenta, pero hacen mucho daño. Eso no puede ser gratis, que les manden a decir y no pase nada", advirtió Moyano, quien se reconcilió con Cristina Kirchner antes de las elecciones presidenciales.

Según el líder de los Camioneros, "los periodistas tienen que darse cuenta de los malos momentos que han hecho pasar a gente inventando cosas". "Que paguen como cualquier hijo de vecino. Son parte de la sociedad y tienen mucha responsabilidad en su tarea, no pueden utilizarla para perjudicar a la gente", afirmó en diálogo con Radio El Destape.

Además, Moyano dijo que con la llegada de Fernández a la Casa Rosada "empieza una nueva etapa con los medios y la Justicia". El gremialista, que es investigado por presunta asociación ilícita en el club Independiente, arremetió contra "algunos sectores" de la provincia de Buenos Aires y de la Justicia bonaerense que "tomaban como base la denuncia de personajes nefastos que nada tienen que ver con la realidad".