Cyber Monday 2019: cómo detectar las mejores promociones y evitar estafas

Arrancó Cyber Monday, tres días de ofertas en electrónica, viajes, indumentaria, deportes y muchos otros rubros. La iniciativa de CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, promete grandes descuentos, aunque siempre conviene estar atentos.

En su última edición registró 1,93 millones de transacciones en 72 horas, un 39% más que el año anterior, por un total de más de 7 millones de pesos. Pero en época de inflación y precios que fluctúan, siempre es recomendable prestar atención a las ofertas, porque a veces pueden resultar engañosas. Para eso, algunos consejos a la hora de elegir qué comprar y qué dejar pasar.

Comparar precios

En la página oficial de Cyber Monday 2019 se detallan las empresas y los productos que participan de los días de descuento. Según la CACE las ofertas son fiscalizadas por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Pero la web permite tomarse un tiempo de más antes de comprar y comparar los precios en los sitios de ventas online. Una buena opción es aprovechar las páginas que permiten comparar precios o detectar si cambiaron en el último tiempo. Dos opciones interesantes: www.comparacity.com y www.historial.com.ar.

Consultar con el banco

Muchas entidades se sumaron al Cyber Monday con planes de hasta 12 cuotas sin interés y con descuentos adicionales, que aplicará cada entidad financiera. El combo de promociones acumulativas y pagos sin interés (con tasas de financiamiento bancario por encima del 100 por ciento anual) puede resultar interesante.

Consejos de seguridad

Además de los precios, el principal factor a la hora de elegir una oferta, también tenemos que tener en cuenta otros factores, para protegernos y no terminar siendo víctima de estafadores por querer aprovechar un descuento demasiado bueno para ser cierto.

Tiendas oficiales

Identificá cuáles son las marcas que se suman oficialmente a los descuentos. Verificá que esté bien escrito el nombre y que no sea un sitio parecido pero no el verdadero. Si te llega por email, chequeá que el correo electrónico sea realmente de la empresa y no desde otras cuentas. Lo mejor es chequear los participantes en https://www.cybermonday.com.ar.

NO a las cadenas de WhatsApp

Desconfía de los mensajes que te llegan por el servicio de mensajería con grandes descuentos. La oferta es tentadora, pero es posible que sean casos de robo de información.

Seguridad

Comprobá que la página web sea un sitio seguro antes de ingresar los datos de tu tarjeta. La dirección debe comenzar con “https”.

Conectarse desde redes privadas de WiFi

Cuando uno se conecta desde una red pública, está ante un gran riesgo de que un atacante busque interferir la conexión y robar los datos que estamos completando.

Usá antivirus

Muchos piensan que tener un software para detectar virus o casos de phising ya no es necesario. Grave error. Siempre es importante en todos tus dispositivos tener algún tipo de antivirus que te alerte de posibles peligros de infección de tu dispositivo.

Actualizar dispositivos

Y por último, pero no menos importante, actualizá siempre el sistema operativo de tu computadora o celular. Muchas veces hay fallas de seguridad y las actualizaciones te ayudan a mantenerte protegido.