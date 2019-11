El descargo de Rocío Guirao Díaz por la desaparición de su primo

Rocío Guirao Díaz habló del momento que atraviesa su primo Gonzalo, que está desaparecido tras una denuncia por robo.

"No sé nada. Perdón pero me acabo de enterar por una colega de ustedes. Tampoco tengo contacto con él hace muchos años. Estoy un poco perdida como todos ustedes", inició en Nosotros a la mañana.

"Hace muchos años mi papá y su papá fallecieron y una vez que se rompe eso uno pierde contacto. Por más que el contacto viniera de toda la vida, si ese contacto no está fomentado de los papás, se pierde. Y nos pasó eso. Nuestros papás no tenían relación por estar peleados hace un montón de años y medio que nosotros se diluyó la relación. Pasa en todas las familias. No sé mucho de él", explicó.

Guirao Díaz aclaró: "No sé qué lo llevó a esto. No sé qué te lleva a cometer delitos. No me puedo poner en su lugar porque no me entra en la cabeza cómo se llega a eso. Calculo que debe tener necesidades y debe estar pasando problemas. Me da mucha pena, pero no te puedo decir mucho más que eso porque no sé qué le pasó por la cabeza ni tampoco sé bien qué pasó".