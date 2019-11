Alberto Fernández: “Los dibujos animados son una forma de control social y Bugs Bunny es un gran estafador”

Alberto Fernández compartió una colorida charla abierta con el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, en la que dejó de lado los temas políticos y abordó otros, vinculados con el rol de la cultura y el consumismo y sobre la influencia en los jóvenes de las muñecas ‘Barbie’ o los dibujos animados de Disney y la Warner Bros. Durante el intercambio de ideas hubo lugar para curiosas reflexiones.

En ese contexto, el presidente electo se refirió a un icónico personaje de la Warner, el conejo Bugs Bunny. “Los dibujos animados son una forma de control social y Bugs Bunny es un gran estafador”, fue una frase que resume el análisis del dirigente del Frente de Todos durante su exposición de este mediodía en la Universidad de Tres de Febrero.

Acto seguido, Fernández recordó un artículo académico que nunca publicó, y que refería a los “dibujos animados como sistemas de control social, como la familia, la escuela y los medios de comunicación".

“Los controles sociales son aquellos mecanismos por los cuales nos dan valores", reflexionó. “Disney es un gran moralista, que nos enfrenta frente al dolor, y siempre la metáfora dice que van a ganar los buenos. Bambi: matan a su madre unos cazadores furtivos, se recupera y se convierte en el rey de los ciervos en ese bosque”, analizó el nuevo presidente.

En su opinión, con la llegada de Warner Bros en la Segunda Guerra Mundial “empezó el modernismo". "Todos los dibujos animados de la Warner, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer, el Gallo Claudio, son ejemplos de una disputa entre un tonto y un vivo, donde siempre gana el vivo. ¿Vieron alguna vez un estafador más grande que Bugs Bunny? Y fue modelo de muchos chicos y generaciones, un modelo de gran promoción del individualismo”, resaltó.

Pero más allá de estos dibujos animados clásicos, Fernández también hizo referencia a un género más moderno, el animé japonés. También consideró que tiene una influencia negativa.

“El animé japones inyectó la lógica de la violencia. No tengo ninguna duda de que en la vida de las pandillas subyacía la cultura de esos dibujos. Como bien dice ‘Pepe’, nos inyectan un montón de datos que no nos damos cuenta”, afirmó el ex jefe de Gabinete.

"Definitivamente hay un modelo económico que ha triunfado en el mundo, que es el capitalismo. Y el capitalismo necesita de un sujeto que se llama consumidor”

Y agregó: "El problema es que el capitalismo fue moldeándose a un tiempo distinto, que no solamente se satisfacen necesidades del que consume, sino que se generan necesidades allí donde no existen”. (Fuente Infobae)