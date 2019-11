Colonia del Valle: productores denuncian el robo de agua y la falta de ayuda por el daño de la langosta

Los productores de Colonia del Valle no pueden recuperarse de las pérdidas ocasionadas por la plaga de langostas y ahora denuncian el uso indebido del agua de riego por parte de productores privados.

Para tratar de obtener alguna solución, los colonos ayer se reunión con el intendente para que por su intermedio gestione ante Riego una solución a la utilización impropia del canal de riego. Pedro Martínez, productor local indicó que además de la merma en la cantidad de agua se debe sumar la problemática de la basura. “La gente tira desperdicios y nadie, si no somos nosotros, quienes nos ocupamos de solucionar también esto”. A esto se debe agregar que terceros bloquean tramos del canal para que oficien de “piletas donde se bañan”, acotó.

De todas estas situaciones, el jefe comunal fue informado y hoy este se reúne con el nuevo responsable de Riego, Ing. Pablo Castro Moreno para que se comiencen a arbitrar soluciones.

El mayor daño que se les ocasiona a los colonos, más allá de todo lo descripto en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo, es el “robo de agua”. Así fue calificado y descripto por cuanto “hay muchos robos en el canal. Nos ponen muchos caños para sacar el agua y aunque nosotros los tapamos, ellos los vuelven a destapar”, sentenció Martínez. En cuanto a la cantidad que se les merma, indicó que a ellos para su producción sólo les llega entre el 50% y el 60%. El resto es tomado por “propietarios privados que derivan a sus campos”. En este punto Pedro aclaró que el canal de riego es sólo para uso de los colonos, cualquiera sea el tramo por el que pase o transcurra entre Coneta y Colonia del Valle.

“Ahora en esta época tenemos la floración y si no regamos no vamos a cosechar nada de lo poco que nos dejó la langosta”, manifestó el productor. En este punto, indicó que el daño producido por el insecto fue “grande”. Sentenció en cuanto a si hay una cuantificación del perjuicio que “Producción nunca vino y menos hizo un relevamiento sobre lo hecho por la langosta. Nosotros sabemos todo lo que perdimos pero ellos no se ocuparon de nosotros”.